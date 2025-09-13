Trump quiere 'compañía' para ir contra Putin: pidió que países de la OTAN deje de comprar petróleo a Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que está listo para aplicar nuevas sanciones contra Rusia, pero con la condición de que los países de la OTAN dejen de comprar petróleo ruso.

"Estoy listo para aplicar sanciones significativas contra Rusia cuando todos los países de la OTAN acuerden, y comiencen, a hacer lo mismo, y cuando todas las naciones de la OTAN PAREN DE COMPRAR PETRÓLEO A RUSIA", afirmó el mandatario en su red Truth Social.

En ese sentido, Trump aseguró en su red social que el compromiso de la OTAN con WIN ha sido mucho menor del 100%, y la compra de petróleo ruso, por parte de algunos, ha sido impactante.

"Debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación sobre Rusia. De todos modos, estoy listo para "irme" cuando tú lo estés. ¿Solo di cuándo? Creo que esto, más la OTAN, como grupo, que impone aranceles del 50% al 100% a China, que se retirarán por completo después de que termine la GUERRA con Rusia y Ucrania, también será de gran ayuda para PONER FIN a esta GUERRA mortal, pero ridícula”, explicó en su red social el mandatario.

Por otro lado, Trump indicó que China cuenta con un “fuerte control, e incluso sobre Rusia y estos poderosos aranceles romperán el control”. Incluso, aseguró que esta guerra no le pertenece a él sino que es un conflicto de Joe Biden y Zelenssky.

Para finalizar su posteo, el mandatario confirmó que “si la OTAN hace lo que él pide, la guerra finalizará rápidamente”.

Donald Trump protestó la incursión de drones rusos en Polonia

Previamente a anunciar las nuevas sanciones de Rusia y Ucrania, el mandatario preguntó a Vladimir Putin a través de su cuenta oficial de la red social Truth Social: “¿Qué hace Rusia violando el espacio aéreo de Polonia con drones? ¡Allá vamos otra vez!”.

Por su parte, la Casa Blanca desea tener una reunión con homólogo Karol Nawrocki resoecto a la guerra con Ucrania. El presidente estadounidense pidió el último miércoles a al Unión Europea (UE) que se apliquen aranceles del 100% a China y a la India por la adquisición de petróleo ruso y sumar más presión sobre Moscú.

