Trump fue insultado en un restaurante de Washington: le gritaron "el Hitler de nuestro tiempo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue increpado por un grupo de manifestantes que sortearon la seguridad del restaurante donde cenaba junto a el vicepresidente J.D. Vance y miembros de su gabinete en Washington DC.

"¡Liberen DC! ¡Liberen a Palestina! ¡Trump es el Hitler de nuestro tiempo!", le gritaron a Trump manifestantes que llevaban banderas de Palestina el pasado martes por la noche. El video se volvió viral este miércoles 10 de septiembre en redes sociales, en plena ofensiva de Israel para ocupar la Franja de Gaza con la complicidad del gobierno estadounidense.

Trump se encontraba en el restaurante Joe’s Seafood, Prime Steak & Stone Crab, ubicado a unos 150 metros de la Casa Blanca. Su idea, en tanto, era mostrar como la capital es "más segura" desde que asumió la presidencia. Pero cuando los manifestantes lo incomodaron, el mandatario se acercó brevemente al grupo e hizo un gesto con la mano, aunque no les dirigió la palabra.

La incómoda cena de Trump y miembros de su gabinete

El presidente cenó esa noche acompañado por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, la jefa de gabinete Susie Wiles y la secretaria de prensa Karoline Leavitt. La salida tuvo como objetivo destacar los resultados del despliegue de la Guardia Nacional y la federalización de la fuerza policial en la capital, medidas que, según Trump, redujeron drásticamente el crimen.

"Estamos parados justo en el medio de Washington, DC, que durante los últimos años fue un lugar muy inseguro —durante los últimos 20 años— y ahora prácticamente no tiene crimen", dijo Trump a los periodistas antes de ingresar al restaurante. También afirmó que hasta hace un par de meses no se habría detenido "en medio de la calle" en la ciudad y que ahora "la gente está saliendo a cenar cuando no lo hacía desde hacía años".

Israel bombardeó la capital de Yemen un día después de su ataque a la cúpula de Hamas en Doha

La comitiva presidencial fue recibida por gritos tanto de apoyo como de rechazo. Opositores a la política estadounidense de respaldo a Israel en la guerra contra Hamas en Gaza protagonizaron los abucheos más intensos. Pese a ello, un video publicado en redes sociales mostró a Trump estrechando manos y recibiendo aplausos de algunos comensales dentro del restaurante.

La cena, que incluyó cangrejo, camarones, ensalada, carne y postre, fue un gesto inusual del mandatario, quien rara vez comió fuera de la Casa Blanca durante su tiempo en Washington. Estas salidas se hicieron aún menos frecuentes desde que vendió el hotel que llevaba su nombre, ubicado a pocas cuadras y que durante su primer mandato funcionó como punto de encuentro para funcionarios y simpatizantes.

Trump defendió nuevamente su política de seguridad, y aseguró que amigos suyos le comentaron que los restaurantes de la ciudad “están llenos” y que “la gente notó una baja en el crimen”. También afirmó haber escuchado que los residentes valoran el trabajo de las cuadrillas encargadas de desmantelar campamentos de personas sin hogar como parte de su ofensiva.

Donald Trump y JD Vance en Washington.

Desde que el presidente anunció el despliegue federal el 7 de agosto, la Casa Blanca reportó cerca de 2.200 detenciones en Washington. Al mismo tiempo, varios restaurantes denunciaron una caída en las reservas y se registraron protestas frecuentes. En algunos barrios considerados en general tranquilos, la intensificación de la presencia militar y policial generó tensiones entre residentes y autoridades.

Trump también recordó que ya envió tropas a Los Ángeles en junio, y reiteró su amenaza de hacer lo mismo en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Baltimore, Nueva Orleans y Chicago. "Muy pronto vamos a anunciar otra ciudad a la que iremos", anunció el martes por la noche; y adelantó que el anuncio podría darse pronto. Además, sumó que tanto el alcalde como el gobernador de esa ciudad "estarían encantados" con la intervención federal.

