Estados Unidos busca interrumpir su ayuda militar a los países limítrofes con Rusia

El gobierno de Estados Unidos evalúa la interrupción gradual del programa denominado “sección 333” gestionado por el Pentágono destinado a la asistencia financiera y técnica de los países limítrofes con Rusia. Los últimos fondos permanecerán disponibles hasta septiembre del 2026, sin proyección de renovación. La reformulación de la cooperación militar exterior de Washington al territorio europeo genera debates y presiones diplomáticas.

Entre 2018 y 2022 el esquema de ayuda bélica permitió canalizar alrededor de US$1.600 millones, abarcando casi un tercio del presupuesto total.

El servicio de inteligencia militar danés advirtió sobre la posibilidad de una “escalada militar rusa”, contemplando escenarios que van desde una guerra local hasta un conflicto regional.

Un reporte oficial procedente de un organismo militar de Dinamarca expresó su preocupación por la posibilidad de que Rusia inicie la intensificación de su presencia bélica, lo que podría desencadenar desde choques localizados hasta situaciones de confrontación que se extiendan a varios países.

La interrupción gradual del programa “sección 333” y la reacción del arco político de Estados Unidos

Por otra parte, la decisión provocó la reacción del ámbito público en Estados Unidos y generó controversia en los legisladores norteamericanos. Si bien se promueve un enfoque de mayor responsabilidad local en cuestiones de defensa, se abrieron interrogantes acerca de cómo se adaptará el apoyo multilateral de cara a un posible recrudecimiento de las tensiones con Moscú.

En relación con ello la senadora demócrata, Jeane Shaheen, reparó en que “envía una señal equivocada” en un escenario de roces crecientes con el Kremlin. Además, la congresista criticó la política impulsada por la administración de Donald Trump y planteó que “reducir la formación de soldados aliados podría comprometer la seguridad de las tropas estadounidenses”.

En tanto que, otros parlamentarios sostuvieron que “Europa puede asumir gastos mayores en adiestramiento y despliegue militar, lo cual afianzaría su autonomía frente a posibles amenazas”.

Aunque los recursos actuales se mantendrán activos hasta, por lo menos, septiembre de 2026, el escenario de una ampliación futura se vislumbra incierto. El eje de esta reconfiguración pretende que los gobiernos europeos adquieran un rol más preponderante en la protección de sus fronteras, con especial hincapié en la región Báltica, que afronta una elevada inestabilidad geopolítica.

