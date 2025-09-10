miércoles 10 de septiembre de 2025
INTERNACIONAL
Europa

Niega Rusia el ataque sobre Polonia, que derribó sus drones con ayuda de la OTAN

El país europeo indicó que los drones rusos ingresaron a su espacio aéreo. Rusia indicó que no apuntó a instalaciones polacas.

Ataques rusos a Polonia 10092025
Los bomberos aseguran la zona donde se cree que cayeron partes de un dron, probablemente tras ser derribado, en Czosnowka, Polonia | AFP

Durante las últimas horas, Polonia denunció que fue atacada por drones rusos que derribó con ayuda de la OTAN. Desde su lugar, el Ejército de Rusia aseguró que el país europeo no estaba entre los objetivos a los que apuntó en un nuevo ataque a Ucrania.

"No se apuntó a instalaciones en territorio polaco. Estamos listos para mantener consultas con el ministerio polaco de Defensa sobre este asunto", señalaron autoridades del Ministerio de Defensa ruso, sin confirmar o negar la afirmación de Varsovia de que los drones ingresaron al espacio aéreo de Polonia.

Por su parte, Estados Unidos se involucró y expresó su apoyo a sus aliados de la OTAN. "Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN frente a estas violaciones del espacio aéreo y defenderemos cada centímetro del territorio (de la Alianza)", indicó a través de X el diplomático estadounidense, Matthew Whitaker, ante el bloque transatlántico.

En desarrollo...

