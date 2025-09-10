Niega Rusia el ataque sobre Polonia, que derribó sus drones con ayuda de la OTAN

Durante las últimas horas, Polonia denunció que fue atacada por drones rusos que derribó con ayuda de la OTAN. Desde su lugar, el Ejército de Rusia aseguró que el país europeo no estaba entre los objetivos a los que apuntó en un nuevo ataque a Ucrania.

"No se apuntó a instalaciones en territorio polaco. Estamos listos para mantener consultas con el ministerio polaco de Defensa sobre este asunto", señalaron autoridades del Ministerio de Defensa ruso, sin confirmar o negar la afirmación de Varsovia de que los drones ingresaron al espacio aéreo de Polonia.

Por su parte, Estados Unidos se involucró y expresó su apoyo a sus aliados de la OTAN. "Apoyamos a nuestros aliados de la OTAN frente a estas violaciones del espacio aéreo y defenderemos cada centímetro del territorio (de la Alianza)", indicó a través de X el diplomático estadounidense, Matthew Whitaker, ante el bloque transatlántico.

En desarrollo...