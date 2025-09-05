Tras hablar con Zelenski, Trump anunció que pronto tendrá una charla con Putin

Luego de hablar con el presidente Volodimir Zelenski y otros líderes europeos tras la cumbre en Paris realizada para garantizarle a Ucrania que habrá un alto al fuego en su guerra con Rusia, Donald Trump anunció que pronto se comunicará con Vladimir Putin. “Sí, lo haré”, respondió el mandatario norteamericano este jueves 4 de septiembre a una periodista que le consultó si hablaría próximamente con su par en una cena con importantes directivos tecnológicos en Estados Unidos.

Por su parte, Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, declaró este viernes que las conversaciones con el presidente norteamericano “pueden organizarse muy rápidamente si es necesario”, pero negó de forma terminante que haya garantías de seguridad occidentales para Ucrania.

Los argumentos a favor de un alto el fuego en Ucrania

En una entrevista para la agencia estatal de noticias RIA, el vocero ruso remarcó: “¿Pueden los contingentes militares extranjeros, especialmente europeos y estadounidenses, proporcionar y garantizar la seguridad a Ucrania? Definitivamente no, no pueden. Esto no puede ser una garantía de seguridad para Ucrania que sea adecuada para nuestro país”.

Los presidentes de 26 países, en su mayoría europeos, se comprometieron públicamente el jueves a darle apoyo militar a Zelenski en caso de una tregua con Rusia: el objetivo de esta declaración es convencer a Moscú de que no vuelva a atacar a su vecino.

El problema es que Putin no querría acabar rápido con la guerra, algo que dejó en claro durante su visita a China esta semana, donde adelantó que Rusia continuará peleando en Ucrania si no se llega a un acuerdo de paz que satisfaga todas sus expectativas.

Ataque ruso a Ucrania

Las declaraciones de Vladimir Putin en China

“Esta crisis no fue provocada por el ataque de Rusia a Ucrania, sino que fue resultado de un golpe de Estado en Ucrania, que fue apoyado y provocado por Occidente”, aseguró Putin en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai realizada en la ciudad china de Tianjin.

“La segunda razón de la crisis son los constantes intentos de Occidente de arrastrar a Ucrania a la OTAN. El mundo necesita un sistema que sustituya los obsoletos modelos eurocéntricos y euroatlánticos y tenga en cuenta los intereses del círculo más amplio de países”, agregó.

Vladimir Putin desafió a Zelenski a una reunión bilateral en Rusia: “Si está listo, que venga a Moscú”

Para luego sumar: “Valoramos altamente los esfuerzos y propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos, encaminados a contribuir a resolver la crisis ucraniana”.

Vladimir Putin en China con Kim Jong Un de Corea del Norte, y el presidente Xi Jinping

Sus palabras responden al proyecto de Moscú y Pekín de promocionar la Organización de Cooperación de Shanghái como una alternativa a los históricos bloques políticos de Occidente, como la OTAN.

Putin rechazó los pedidos de un alto al fuego y exigió que Ucrania ceda territorio y renuncie al apoyo occidental como condiciones previas para poder firmar un acuerdo de paz. Por su parte, Zelenski rechazó estas opciones y solicitó garantías de seguridad confiables para poder seguir adelante con las negociaciones.

