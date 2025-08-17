Trump apoya el plan de Putin para que Ucrania ceda territorio

El presidente estadounidense Donald Trump quiso ser audaz al prestarse a una cumbre pomposa y de alto riesgo con Vladimir Putin para comprobar si el líder ruso cedería en la guerra de Ucrania. Sin embargo, parece que fue Trump, no Putin, quien cedió.

Un sonriente Putin, que pisaba un país occidental por primera vez desde que ordenó la invasión de Ucrania en 2022, no hizo ninguna concesión aparente en las conversaciones en una base aérea de Alaska el viernes.

Trump, en cambio, dio otro giro político. Ahora respalda la propuesta rusa para que Moscú tome el control total de dos regiones ucranianas del este y congele la línea del frente en otras dos que Moscú solo controla parcialmente, según un informe gubernamental citado por medios estadounidenses.

Putin “exige de facto que Ucrania abandone Donbás”, un área que consta de las regiones de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania. “Trump se inclina a apoyarlo”, dijo una fuente a las agencias internacionales.

El New York Times también citó a dos altos funcionarios europeos que afirmaron que Trump apoyaba el plan de Putin “para poner fin a la guerra en Ucrania cediendo territorio no conquistado a los invasores rusos, en lugar de intentar un alto el fuego”.

El Financial Times informó que Putin le había dicho a Trump que “podría congelar al resto de la primera línea si se cumplían sus demandas principales” y el mensaje había sido transmitido directamente por Trump al presidente ucraniano Volodímir Zelenski en su llamada del sábado.

Implicaría un gran triunfo para Putin, algo que puede exhibir con orgullo en Rusia y obtener el respaldo de los sectores nacionalistas.

Zelenski siempre rechazó cualquier concesión territorial, diciendo que está obligado por la Constitución de Ucrania. Pero no ha descartado discutir el tema en una reunión trilateral con Trump y Putin.

Otra fuente citada por la agencia AFP sostiene que funcionarios estadounidenses habían dicho que si se cumplían las demandas de Rusia, “Putin no continuaría la ofensiva en las regiones de Kherson y Zaporiyia, por lo que habría una especie de congelamiento de la guerra en la región.

“Pero de facto todo dependerá de la palabra de honor de Putin”, dijo la fuente. Varios meses después de su invasión de Ucrania, Rusia afirmó en septiembre de 2022 haber anexado las cuatro regiones ucranianas a pesar de que sus tropas aún no controlan completamente ninguna de ellas.

Las fuerzas rusas ocupan ahora casi toda la región de Lugansk y la mayor parte de Donetsk, incluidas sus capitales regionales. Ese no es el caso de Zaporiyia y Jersón, donde los principales centros siguen bajo control ucraniano. Rusia se anexionó previamente la península de Crimea de Ucrania en 2014.

Sin alto el fuego. Trump también hizo otro cambio importante en su postura. Hasta ahora venía sosteniendo que su intención era asegurar un alto el fuego en Ucrania en forma inmediata.

Incluso llegó a decir que le daba un límite a Putin para aceptarlo, bajo la amenaza de nuevas sanciones.

Pero el sábado afirmó, al igual que Putin, que primero hay que obtener un “acuerdo de paz”. “Todos coincidieron en que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es llegar directamente a un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no a un simple acuerdo de alto al fuego, que a menudo no se cumple”, afirmó Trump en su red Truth Social al regresar a Washington.

“Al desplegar literalmente la alfombra roja, Trump ha legitimado la agresión de Rusia y encubierto los crímenes de guerra de Putin. Es vergonzoso”, declaró el legislador demócrata Gregory Meeks.