Triste navidad para los estafadores en Singapur: el gobierno anunció que vuelven los azotes...

Decidido a frenar el notable incremento de los casos de fraude y estafas, el Gobierno de Singapur anunció un sensible endurecimiento de la legislación penal para esos delitos, y a partir del próximo 30 de diciembre, además de las penas de prisión los delincuentes condenados por estafas podrán recibir hasta 24 azotes. Así de sencillo, a sacarse la camisa ante una suerte de 'verdugo estilo Indiana Jones', que látigo en mano hará que los autores del fraude paguen en carne propia sus fechorías.

Queda ver que parte de esa nueva legislación llegará finalmente a las sentencias, pero mientras las autoridades confían en que la amenaza pongo coto o al menos haga temer a los delincuentes por esa suerte, ya que los casos de fraude no paran de crecer y representan un problema penal cada vez más serio.

La decisión de volver a los azotes ya recibió el aval del Parlamento y fue ratificada oficialmente, destacándose que establece una escala de castigos físicos según el grado de participación en el delito, con penas que podrán ir de 6 a 24 azotes, y además habrá un aumento considerable en las multas económicas que se impondrán a quienes resulten condenados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La hipermoderna Singapur promete un toque de Edad Media, con latigazos para desanimar a estafadores.

Desde el Ministerio del Interior afirmaron a través de un comunicado que "se busca garantizar que este tipo de delitos se reduzcan frente al desafío que suponen" los castigos físicos, remarcando que la lucha contra el fraude "se ha convertido en una cuesión de Estado".

La nueva normativa especifica que las penas se aplicarán tanto a los autores materiales como a quienes colaboren con esas actividades delictivas

"Luchar contra las estafas es una prioridad nacional, porque el número de casos de este tipo es muy preocupante. Los que sean condenados por este delito serán sometidos a diferentes penas, que irán desde los seis azotes a un máximo de 24, para los estafadores y también aquellos que los recluten", detalla el texto oficial difundido por el gobierno de Singapur.

A tal punto llega el celo de las autoridades con el tema de las estafas, que también habrá palos para "quienes faciliten todo este tipo de actividades, incluso quienes faciliten tarjetas SIM o credenciales personales para colaborar con los estafadores".

NA/HB