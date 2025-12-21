En un clima de tensión, Honduras sigue sin definir el nuevo presidente

En una bodega del tamaño de dos canchas de básquet, cientos de personas revisan manualmente los votos que decidirán al próximo presidente de Honduras, en una elección que avanza como una novela de suspenso.

Con guantes de látex, funcionarios electorales y delegados partidarios examinan desde el jueves cada sufragio como si se tratara de un trabajo forense, tras los comicios celebrados el 30 de noviembre.

El recuento definirá si el ganador será el empresario conservador Nasry Asfura, de 67 años y respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, o el también derechista Salvador Nasralla, presentador de televisión de 72.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Asfura lidera por apenas unos miles de votos, mientras que su rival se mantiene optimista y asegura que aún restan por contabilizar cerca de medio millón de sufragios.

El proceso se vio sacudido el viernes por una nueva intervención del gobierno de Donald Trump, que revocó la visa al magistrado electoral Mario Morazán y se la negó al consejero Marlon Ochoa por presuntamente “obstaculizar” el recuento de los votos.

Ambos son considerados cercanos al gobierno de la presidenta de centroizquierda Xiomara Castro, quien denunció que la “injerencia” estadounidense forma parte de una maniobra para manipular la voluntad popular. Estados Unidos restringió, además, el ingreso al país de otro funcionario hondureño no identificado.

Trump ya había estremecido la elección al indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura y quien cumplía una pena de 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

“Va a haber presidente”. El recuento se realiza bajo estricta vigilancia: cámaras de circuito cerrado controlan permanentemente a funcionarios y delegados, mientras militares custodian el exterior del recinto.

“No confiamos en las autoridades porque están haciendo los fraudes de siempre; regresaron las elecciones estilo Honduras”, dice frente al edificio Carlos Castillo, de 53 años, simpatizante del partido gobernante Libre (izquierda), cuya candidata, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar.

Sin acceso para la prensa, el escrutinio de unas 2.800 actas con “inconsistencias” se transmite por el canal de YouTube del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionado luego de que el conteo preliminar se interrumpiera varias veces por fallas informáticas.

Esas deficiencias, sumadas al estrecho margen entre Asfura y Nasralla, las denuncias de fraude y la intervención de Trump, crisparon el clima político y derivaron en protestas de sectores afines al gobierno que dejaron una decena de heridos, además de alimentar teorías conspirativas.

La tensión, sin embargo, comenzó a ceder tras el avance del “escrutinio especial”, que había quedado empantanado por la exigencia de un recuento total de la votación presentada tanto por el Partido Liberal de Nasralla como por el oficialismo.

El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para anunciar al vencedor, aunque el codirector de Formación Política del organismo, Bladimir Bastida, estima que el recuento podría concluir en cuestión de horas.

La proclamación oficial, no obstante, no sería inmediata: Nasralla insiste en que, una vez finalizada la auditoría, “se deben revisar las inconsistencias de todo el proceso”, que –según él– alcanzan a unas 8 mil urnas. En esto tiene el respaldo del gobierno de Castro, su exaliada, quien también se opone a que Asfura acceda a la presidencia.

* AFP