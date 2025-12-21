Las tácticas de reclutamiento que está poniendo en práctica ISIS en Siria

La caída definitiva del gobierno de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 no solo reconfiguró el mapa político de Oriente Medio, sino que otorgó a Estado Islámico el “oxígeno” necesario para revitalizar su base de combatientes. La organización ha adaptado su discurso para explotar la inestabilidad de la transición siria.

ISIS está aprovechando la falta de sistemas de verificación de antecedentes en el nuevo gobierno provisional. Según informes de inteligencia, elementos de ISIS han intentado –y algunos lo lograron– “infiltrarse en los ministerios de Defensa e Interior” sirios, presentándose como antiguos rebeldes o desertores.

Esto no solo les da acceso a armas, sino que les permite reclutar “desde adentro” a jóvenes que buscan empleo en las nuevas fuerzas del Estado.

Sectarismo. Tras años de ser el principal motor de reclutamiento debido a su brutalidad, el régimen de Assad ha dejado un vacío que ISIS intenta llenar presentándose como el “único protector verdadero” frente a las nuevas facciones en pugna.

El grupo explota las divisiones sectarias en áreas como Deir Ezzor y el noroeste, donde el temor a represalias étnicas empuja a jóvenes sunnitas hacia la estructura de seguridad que ISIS ofrece.

Uno de los pilares del reclutamiento en 2025 sigue siendo el control ideológico en campos de detención de exyihadistas de Al-Hol y Roj en Siria.

ISIS ve a los miles de detenidos y a sus hijos como un “reservorio humano” esencial. Su programa Cachorros del Califato ha resurgido con fuerza, radicalizando a menores que han crecido en estos campos y que ahora ven en el colapso del antiguo régimen la oportunidad de “vengar” su cautiverio.

Internet. En el ámbito digital, ISIS utiliza la actual inestabilidad para vender una narrativa de resiliencia. Argumentan que, mientras otros gobiernos caen, su ideología permanece.

Sus canales de difusión han pasado de los videos de ejecuciones –que difundían a principios de la década pasada– a una propaganda más sofisticada que muestra “servicios sociales” en zonas remotas del desierto sirio, atrayendo a personas desesperadas por la falta de infraestructura básica en la Siria pos-Assad.

Esta situación provocó una alerta máxima en los gobiernos occidentales ante la posibilidad real de que ISIS se reorganice aprovechando el caos político.