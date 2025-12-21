EE.UU. confisca otro buque venezolano y recrudece la presión contra Maduro

La flota de Estados Unidos interceptó un nuevo buque tanquero frente a las costas de Venezuela, en momentos en que el presidente Donald Trump acentúa la presión sobre Caracas con un bloqueo petrolero.

El operativo se inscribe en la estrategia de Washington para reforzar las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro y ya comienza a impactar en el tráfico petrolero del país caribeño.

Funcionarios estadounidenses, que hablaron bajo condición de anonimato, confirmaron que la embarcación fue abordada en aguas internacionales, que navegaba bajo bandera panameña y que se trata del petrolero Centuries.

El buque no figura en la lista pública de petroleros sancionados por EE.UU. que mantiene el Departamento del Tesoro. Sin embargo, fuentes del sector indicaron que el cargamento pertenece a una empresa petrolera con sede en China.

El 10 de diciembre, la Casa Blanca confirmó la incautación de un primer buque, identificado como Skipper, que transportaba petróleo desde Venezuela hacia Irán.

Asedio. Esta semana, Donald Trump reclamó que Venezuela restituya los activos expropiados a compañías petroleras estadounidenses en años anteriores y justificó el “bloqueo” sobre los buques que transportan crudo hacia o desde el país sudamericano, en el marco del régimen de sanciones de Estados Unidos.

“Estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, anticipó Trump el martes.

Venezuela recurre desde hace años, al igual que Rusia e Irán, a una denominada “flota fantasma” para esquivar las sanciones impuestas por Washington a su industria petrolera. A través de ese conjunto de embarcaciones antiguas y poco reguladas, el país logra mantener el suministro de crudo a los pocos compradores que aún conserva.

Desde la primera incautación, las exportaciones de crudo venezolano cayeron drásticamente.

China es el principal destino del crudo venezolano, que equivale a cerca del 4% de sus importaciones. Analistas estiman envíos superiores a los 600 mil barriles diarios en diciembre. Aunque el mercado sigue bien abastecido, una prolongación de las restricciones podría reducir la oferta y presionar los precios al alza.

EE.UU. mantiene desde hace meses una amplia presencia militar en el Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico. En la región operan actualmente 11 buques de guerra estadounidenses, entre ellos el portaviones más grande del mundo, un buque de asalto anfibio, dos transportes anfibios, dos cruceros y cinco destructores.