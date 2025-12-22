El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue acusado por los demócratas de encubrimiento en torno a los archivos del caso de Jeffrey Epstein luego de que se diera la orden de divulgar todos los documentos sobre el delincuente sexual y varias hojas de los expedientes aparecieran tachadas o censuradas.

Desde el domingo, víctimas del magnate pedófilo fallecido expresaron su rechazo e indignación luego de que el viernes por la noche saliera a la luz un conjunto de expedientes de los casos en los que había fotos censuradas, imágenes eliminadas y varias páginas tachadas, incluyendo una del mandatario estadounidense.

El vocero de Bill Clinton dijo que las fotos publicadas de su jefe son un plan de Trump

"Se trata de encubrir cosas que, por la razón que sea, Donald Trump no quiere que salgan a la luz, ya sea sobre él mismo, otros miembros de su familia o sus amigos", reclamó al respecto el congresista demócrata Jamie Raskin en diálogo con CNN.

El senador demócrata Chuck Schumer se sumó a las críticas y acusaciones contra Trump, indicando que intenta protegerse a sí mismo, y lanzó: "Si retiran esto, imaginen cuánto más están tratando de ocultar. Este podría ser uno de los mayores encubrimientos de la historia".

Fue este viernes cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó múltiples fotografías que comprometían a varias figuras de alto perfil con el fallecido exfinanciero, incluyendo al expresidente demócrata Bill Clinton y cantantes como Mick Jagger y Michael Jackson.

Sin embargo, la indignación no tardó en aparecer luego de que se descubriera que los documentos divulgados tienen amplias secciones tachadas o con recuadros negros, lo que encendió las alertas sobre un posible encubrimiento a figuras de aún más alto nivel.

"Publicar una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia", reclamó Schumer luego de que una imagen que incluía una foto de Trump dejara de estar visible en la publicación del Departamento de Justicia y se viera que el documento "Gran Jurado-NY" de 119 páginas estaba completamente censurado.

Con respecto a la censura de imágenes y contenido de los expedientes, el Departamento de Justicia lanzó un comunicado a través de X donde señaló: "Las fotos y otros materiales seguirán siendo revisados y tachados de conformidad con la ley, por precaución, a medida que recibamos información adicional".

Publican en EE.UU. nuevas fotos y más documentos de Epstein: varios famosos, incluso dos reconocidos cantantes

"Incumple gravemente tanto el espíritu como la letra de la ley", sostuvo el congresista republicano Thomas Massie, una de las figuras que más presionó para que se publique la información de los expedientes, en relación a la normativa que obligó al gobierno estadounidense a divulgar el contenido a excepción del que viole la privacidad de las víctimas.

El congresista insistió en que se trata de una "ocultación selectiva", mientras que Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, habló con ABC y agregó: "Parece, por supuesto, que esta publicación inicial de documentos es insuficiente. No cumple con lo que exige la ley".

Jeffries indicó que los funcionarios del Departamento de Justicia deben brindar una explicación por escrito en un plazo de 15 días sobre la censura de información en los expedientes y un posible encubrimiento a Trump, quien fue amigo del magnate pedófilo y durante varios meses intentó evitar la publicación de los archivos, aunque cedió ante la presión del Congreso y 19 de noviembre promulgó la ley que ordenaba publicar los materiales en 30 días.

