Publican en EE.UU. nuevas fotos y más documentos de Epstein: varios famosos, incluso dos reconocidos cantantes

Este viernes 19 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos empezó a publicar los registros de la investigación sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, pero muchos documentos fueron censurados. El financista, que tenía fuertes vínculos con los círculos más poderosos del mundo de la política, el arte y la economía, fue encontrado ahorcado en prisión en 2019 antes de que comenzara su juicio por delitos sexuales. Este inesperado fallecimiento generó la teoría que lo habían matado para impedir que hablara sobre sus amigos famosos, entre los que se encontraría el actual presidente Donald Trump.

Hoy se conocieron más fotografías donde puede verse a Epstein con figuras como Mick Jagger, el líder de los Rolling Stone; el cantante Michael Jackson; o el expresidente demócrata Bill Clinton; lo que generó malestar es que los documentos difundidos tienen secciones completamente tachadas o con recuadros en negro, sin embargo, incluso con estas limitaciones, los archivos muestras los fuertes vínculos del multimillonario fallecido con estrellas de primer nivel.

Mick Jagger con Bill Clinton y Jeffrey Epstein

Los documentos, por ejemplo, incluyen siete páginas con la lista de nombres de 254 masajistas absolutamente tachados, acompañados por la explicación: "Censurado para proteger información de potenciales víctimas”. Otro archivo tiene decenas de imágenes censuradas donde pueden verse figuras desnudas o con muy poca ropa.

Causó un fuerte impacto la divulgación de varias fotografías que muestran a Clinton en situaciones complejas: en una de estas imágenes, el expresidente aparece recostado en un jacuzzi junto a una persona cuyo rostro fue tapado; en otra, nadando con una mujer de cabello oscuro que se parece a Ghislaine Maxwell, la pareja y cómplice de Epstein.

Funcionarios de Trump aprovecharon la situación para cuestionar al referente demócrata. Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, ironizó en su cuenta de X: “Bill Clinton simplemente relajándose, sin una preocupación en el mundo. Poco sabía él..."; la secretaria de prensa Karoline Leavitt se limitó a “escandalizarse”, escribiendo: “¡Ay, Dios!”.

Posteo de Chuck Schumer contra Bill Clinton por el caso Epstein

Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata del Senado, omitió este tema que involucra a su correligionario y apuntó contra el gobierno: “Este conjunto de documentos fuertemente censurados que publicó hoy el Departamento de Justicia es solo una fracción de todo el conjunto de pruebas. Por ejemplo, las 119 páginas de un documento estaban completamente tachadas. Simplemente publicar una montaña de páginas tachadas viola el espíritu de transparencia y la letra de la ley”.

Todd Blanche, fiscal federal adjunto del caso, había aclarado, entrevistado por la cadena Fox, que los documentos estarían censurados como una manera de proteger a las víctimas, y remarcó que “por el momento no hay cargos nuevos, pero estamos investigando”.

El presidente Trump fue amigo de Epstein durante años y trató de impedir la publicación de estos archivos, aunque, durante su campaña en 2024 había prometido transparencia absoluta sobre el tema; al final, debió ceder ante la presión del Congreso, incluyendo los legisladores de su propio partido,. El pasado 19 de noviembre ordenó publicar los materiales en 30 días, plazo que terminaba a la medianoche de este 19 de diciembre.

La imagen que muestra a Clinton en el jacuzzi con una mujer muy parecida a la pareja de Epstein

En su charla con la cadena Fox, Blanche aclaró que se esperan "varios cientos de miles" de documentos más “en las próximas semanas”.

Los legisladores demócratas publicaron, la semana pasada, fotos donde podía verse a Epstein en compañía de empresarios como Bill Gates o Richard Branson, y del cineasta y guionista Woody Allen. Trump también aparecía en estas imágenes, acompañado de mujeres con el rostro tapado.

Bill Gates y Jeffrey Epstein

El actual presidente compartía los mismos círculos sociales que el financista y era común verlos juntos en diferentes eventos durante la década de 1990; sin embargo, el líder republicano terminó su relación con Epstein antes de que éste fuera arrestado. Los seguidores más conservadores de Trump parecen estar obsesionados con esta historia e insisten en que el multimillonario fallecido controlaba una red de trata sexual de menores de edad para satisfacer a una elite privilegiada formada por artistas, políticos y empresarios.

Gracias a La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, el Departamento de Justicia está obligado a publicar la totalidad de los documentos no clasificados que posee sobre el caso, incluyendo lo vinculado a Maxwell, que actualmente cumple una condena de 20 de prisión por reclutar menores.

Trump y Epstein participando juntos en un evento en la década del 90.

Quién era Jeffrey Epstein

Epstein nació en Nueva York en 1953 y tuvo un gran éxito como financista, lo que le permitió formar un inmenso grupo de amistades que incluía artistas, científicos, periodistas, políticos e incluso miembros de la realeza. En el año 2019 lo acusaron de reclutar, preparar y abusar de jóvenes menores de edad entre 1994 y 2004. El empresario, supuestamente, “compartía” a estas adolescentes con sus amigos multimillonarios en las fiestas privadas que realizaba en las diferentes residencias que tenía por todo el mundo.

Jeffrey Epstein y su pareja Ghislaine Maxwell

Apenas un mes después de ingresar a la cárcel, y mientras esperaba el juicio en su contra, Epstein, que en ese momento tenía 66 años, supuestamente se suicidó en su celda. Por otro lado, Ghislaine Maxwell, su pareja y socia, fue detenida en julio de 2020 por el FBI en una mansión de Bradford, New Hampshire, que había adquirido para esconderse de la justicia. En 2022, un tribunal de Nueva York le dio una condena de 20 años de prisión por colaborar en el tráfico sexual de menores.

