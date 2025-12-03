Demócratas publican imágenes de la casa y la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe

Demócratas del Congreso de Estados Unidos publicaron este miércoles videos y fotos de las propiedades del multimillonario Jeffrey Epstein en el Caribe, donde, según sus acusadores, traficaba niñas menores de edad con fines sexuales. Las imágenes del antiguo escondite arrojan poca luz nueva al complejo y escandaloso caso.

No obstante, para algunos periodistas y expertos en seguridad, podría agregar presión al gobierno de Donald Trump para que publique todos los archivos que se compilaron durante años de investigación sobre las actividades de Epstein.

Un total de 14 vídeos y fotografías muestran las propiedades de Epstein en la isla de Little Saint James en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Un tablero en una de las habitaciones tiene palabras inscritas como "engaño", "poder", "verdad" y "política".

Aunque Trump luchó durante meses para evitar la publicación de los archivos bajo custodia del Departamento de Justicia, el 19 de noviembre cedió ante la presión del Congreso y firmó una ley que obliga a la divulgación de parte del material. Queda por ver qué archivos saldrán a la luz, ya que es probable que las autoridades citen la necesidad de proteger investigaciones en curso.

Epstein era amigo de personas ricas, poderosas y frecuentemente los recibía en su casa en el Caribe. En 2008 fue condenado por dos cargos relacionados con delitos sexuales, incluyendo solicitación de prostitución a una menor.

Cumplió solo alrededor de un año en detención con condiciones inusualmente indulgentes. Luego evitó cargos más graves hasta 2019, cuando fue arrestado y acusado de tráfico sexual de menores. Murió en detención preventiva en Nueva York ese mismo año, y su muerte fue declarada como suicidio.

Durante años, Trump y sus aliados impulsaron teorías de que poderosos demócratas estaban siendo protegidos por sus conexiones con Epstein, presentando el caso como un potente símbolo de cómo hombres ricos pueden esconderse tras abogados, dinero y conexiones poderosas.

Pero el propio Trump fue amigo de Epstein durante años, lo que ha levantado preguntas sobre lo que sabía del delincuente sexual, algo que en algún momento dijo que se trataba de un "montaje" y se resistió a publicar archivos de la investigación.

Cruces entre demócratas y republicanos

El principal demócrata en el Comité de Supervisión, el representante Robert Garcia de California, calificó las imágenes de “perturbadoras” y explicó que la publicación era parte de un compromiso para “garantizar la transparencia pública en nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein”.

Los demócratas eligieron imágenes de un conjunto más amplio de material entregado al Comité de Supervisión por las autoridades policiales de las Islas Vírgenes. Según fuentes del caso, estas fueron tomadas en 2020, un año después de que Epstein falleciera en prisión.

Por su parte, los republicanos del comité acusaron a los azules de publicar únicamente documentos que les convenían y afirmaron que planeaban publicar más material pronto.

