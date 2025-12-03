Honduras: Nasralla aventaja al candidato de Trump en un escrutinio condicionado por denuncias de fraude

Las elecciones presidenciales en Honduras dejaron un escenario incierto marcado por la polarización y las denuncias de fraude. Tras la reanudación del caótico escrutinio, el conductor televisivo Salvador Nasralla incrementó su ventaja este miércoles sobre el empresario Nasry Asfura, respaldado por el presidente estadounidense Donald Trump, en un país donde no existe el balotaje y un voto puede determinar al ganador.

A pesar de que ambos candidatos mantienen un empate técnico, tres días después de los comicios y con un conteo de votos plagado de retrasos, problemas técnicos y crecientes sospechas de fraude, la carrera para determinar quién sucederá a Xiomara Castro continúa en el margen de la incertidumbre y representa un giro a la derecha en el país centroamericano.

Cómo sigue el conteo de votos en Honduras

Con el 79% de las actas escrutadas, Nasralla, candidato por el Partido Liberal (PL), alcanzaba el 40,34% de los votos frente al 39,57% de Asfura, del Partido Nacional (PN), según el Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, el conteo de votos sigue avanzando de forma discontinua, lo que mantuvo a la ciudadanía en vilo.

Honduras: Se congela el conteo electoral con apenas 515 votos de diferencia entre los dos candidatos de derecha y el 57% escrutado

Desde el lunes pasado, cuando se suspendió temporalmente la divulgación de resultados, el proceso estuvo marcado por un clima de desconfianza y especulaciones. Durante esa madrugada, Asfura llevaba una ligera ventaja, lo que generó la reacción del presidente estadounidense quien, sin tapujos, se involucró nuevamente en la política interna hondureña y amenazó con "consecuencias graves" si los resultados fueran alterados.

El martes, al mediodía, se reanudó la transmisión de datos, con Nasralla recuperando una leve ventaja. En un sistema electoral como el hondureño, donde las elecciones presidenciales se resuelven en una sola vuelta, el ganador puede ser proclamado con una diferencia de un solo voto. La situación, claramente tensa, se volvió un tema de discusión constante, tanto dentro como fuera del país, en un contexto regional que tiene a la misma dirección en términos ideológicos.

"Es una falta de respeto para todos los hondureños que fuimos a votar y nos encontramos con esto, que haya problemas con el sistema (de resultados). Para mí, algo raro está pasando", comentó a AFP Katherin Matías, una joven de 21 años que estudia Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en Tegucigalpa.

En tanto, el CNE explicó que el retraso en el conteo de los votos, que estaba al 57% de las actas escrutadas el lunes, se debió a "problemas técnicos" con la empresa colombiana ADS, contratada para el procesamiento y divulgación de los resultados. Ana Paola Hall, presidenta del CNE, aclaró que a partir de ese momento, el recuento se realiza de forma manual, mientras se revisan posibles inconsistencias en las actas y se van sumando los votos provenientes de las zonas más remotas del país. "Habrá resultados definitivos y legítimos", prometió Hall, aunque reconoció que este proceso podría demorar aún más días. De acuerdo a la ley, el CNE dispone de un mes para dar a conocer el resultado final, lo que solo aumentó la desconfianza popular.

Un giro de la derecha

El resultado de estas elecciones será crucial no solo para la presidencia, sino también para la política de Honduras en los próximos años. Además de elegir al nuevo mandatario, se votó por diputados e intendentes, y el proceso marca el regreso al poder de la derecha, luego de cuatro años de un gobierno de izquierda encabezado por la presidenta Xiomara Castro.

El respaldo de Donald Trump a Asfura, un empresario de 67 años del sector de la construcción, ha sido uno de los factores más controversiales en esta recta final de la contienda electoral. En su cruzada ideológica por la región, Trump ha elogiado a Asfura, a quien considera un "amigo de la libertad", mientras que calificó a Nasralla de "casi comunista" debido a su participación en el gobierno de Castro.

Nasry “Tito” Asfura, el candidato de Trump en Honduras.

Nasralla, quien a sus 72 años es conocido por su carrera como narrador deportivo, rompió con el oficialismo y, en los últimos tiempos, se ha declarado admirador de presidentes de derecha como el argentino Javier Milei y el salvadoreño Nayib Bukele. La polarización política es un fenómeno profundamente enraizado en el país, exacerbado desde el golpe de Estado de 2009 que derrocó al presidente Manuel Zelaya, quien luego se acercó a la Venezuela de Hugo Chávez.

La actual presidenta, Xiomara Castro, quien es esposa de Zelaya, fue objeto de críticas por no cumplir con las promesas de empleo, austeridad y combate al nepotismo. De hecho, varios de sus familiares ocupan cargos importantes en su gobierno, lo que ha generado un malestar creciente en la población. "Vivimos este proceso con mucha incertidumbre. Pero lo importante es que cualquiera de los dos que gane saque al 'familión' de ahí", aseguró Irvin Zúñiga, un enfermero de 29 años.

Rixi Moncada, la candidata oficialista, quedó en tercer lugar con un 19,02% de los votos, muy por debajo de los dos principales contendientes.

Honduras, Venezuela y el reloj que echó a andar para Trump

El indulto de Trump al expresidente hondureño Hernández

Además del apoyo a Asfura, Donald Trump jugó un papel importante en la política hondureña con el indulto que concedió al líder del partido político al que pertenece: el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en 2022 a 45 años de prisión por narcotráfico y preso en Estados Unidos desde entonces.

Este indulto, otorgado el lunes pasado, agrió aún más el clima electoral. Hernández, líder histórico del Partido Nacional y ex aliado cercano de Trump, se encuentra fuera de prisión, aunque su situación sigue siendo delicada debido a las amenazas a su vida. En una carta enviada a Trump, Hernández denunció que su condena fue injusta y que fue víctima de una persecución política orquestada por el gobierno de Joe Biden.

