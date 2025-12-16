Patricio Gajardo: “Kast vino a Argentina para tratar de repatriar a Chile a José Luis Daza, el vice de Caputo"

Patricio Gajardo, cientista político y editor general de Actualidad Central de CNN Chile, aseguró que el viaje de José Antonio Kast a Buenos Aires, a pocas horas de haber ganado las elecciones, tuvo como uno de sus objetivos centrales intentar repatriar a Chile a José Luis Daza, actual viceministro de Economía argentino y hombre de confianza de Luis Caputo. “Se envía un mensaje dual: tratar de convencer a Daza, pero también reforzar con Daza lo que Milei está haciendo", aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190)

Patricio Gajardo es cientista político y posible magíster en Estudios Internacionales por la Universidad de Chile. Además, cuenta con una especialización en estudios políticos latinoamericanos en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Es académico de la Universidad del Pacífico y editor general de Actualidad Central de CNN Chile.

Ahora que tenemos a su presidente electo aquí de visita en Buenos Aires, estamos interesados en tratar de entender qué significa lo que pasó el domingo en las urnas en Chile.

Es un cambio de época contundente. Es la derrota de la izquierda más histórica que se ha vivido. Nunca la izquierda tuvo un resultado tan negativo como este, y la derecha obtuvo un resultado tan contundente como el 58,8%. José Antonio Kast tiene un mandato no menor en un país que tiene problemas y que va a tener que ser rápido en satisfacer y en mostrar efectividad en los resultados.

Lacan tenía un texto que decía que la muerte siempre se producía en la segunda vez. El proceso que derivó en la creación de una Constitución, del cual Gabriel Boric es emergente, son la primera señal, y la elección de Kast es la segunda de la muerte del proceso post Pinochet, en el cual Chile era el modelo económico exitoso que toda Latinoamérica miraba con atención y que se agotó. Chile fue, en los últimos 50 años, el modelo económico para toda Latinoamérica. ¿Puedo decir que la revolución estudiantil y las crisis sociales que dieron origen a que Boric pudiera ser presidente fue el primer golpe, y este segundo golpe es el que termina diciendo que este modelo económico exitoso de 50 años llegó a su fin? Podríamos decir que, desde los últimos años de Pinochet para acá, es la Concertación y el centroizquierda quienes han gobernado. ¿Es correcta esta interpretación?

En el estallido, los movimientos estudiantiles y la disconformidad que se vivió particularmente en 2011 y en 2019 fueron síntomas de un agotamiento del modelo, no del fin del modelo. Yo creo que el sistema económico y el sistema político tenían dos pilares fundamentales en la política chilena luego del retorno a la democracia: el crecimiento económico, que era del 6% o 7%, una baja inflación, cosa a la que ustedes no están acostumbrados, y el tema de una democracia en lo político. Ese modelo incorporó una gran clase media. Pasamos de casi 80.000 a más de 1.200.000 estudiantes universitarios. Crecen las expectativas, surge una clase media potente y el crecimiento desciende en los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera. Luego creció nuevamente y Gabriel Boric tuvo un crecimiento muy bajo.

El mandato que recibió Kast no es el de agotar el modelo, sino de actualizarlo, de incorporar reformas más profundas que las que se llevaron a cabo durante la década de 2010-2020. Creo que el agotamiento del modelo no es el fin del modelo, sino la incapacidad que tuvieron las élites políticas de modernizarlo y actualizarlo para permitir que muchas de las expectativas, que eran muy distintas a comienzos de los 90, pudieran ser satisfechas por la población.

Yo creo que por algo el viaje de José Antonio Kast a Buenos Aires hoy día no es menor. No es solamente para tratar de convencer a José Luis Daza de que se venga a Chile, sino con la finalidad de marcar un contrapunto de un gobierno que estaba mirando de espaldas a Argentina en lo que ustedes están haciendo. Creo que hay muchos más puntos de convergencia en términos de reformas profundas al modelo económico, que van mucho más cerca en la línea de lo que ustedes están haciendo en Argentina.

Entonces coincidimos en la necesidad de recrear el modelo, porque cuando decimos que hay Piñera 1, Piñera 2, Bachelet 1, Bachelet 2 y Boric, estamos hablando de 20 años donde la economía chilena dejó de crecer al 6% o 7% y pasó a crecer a niveles del 2% o 3%. Evidentemente dejaron de ser la turbina que eran y que lo fueron hasta hace 20 años atrás. Lo que queda claro es que no es un problema de un gobierno o de otro, de la Concertación o de la centroderecha, sino que el modelo intrínsecamente está agotado.

Estoy de acuerdo en que el modelo está agotado tal como se trabajó en los 90. A diferencia de ustedes, que han vivido crisis inflacionarias y situaciones muy complejas, en Chile se vivía con la sensación de que íbamos a llegar a ser un país desarrollado en pocos años. Ese era el debate en las elecciones presidenciales. A eso sumale una migración descontrolada y algo que tampoco era tan perceptible en Chile: el aumento del crimen organizado. De hecho, en las elecciones presidenciales el principal objetivo fue disminuir la criminalidad, y en eso Kast no se perdió. Kast no es un candidato carismático, no es un candidato que genere épica, pero esperemos que sea un candidato que tome buenas decisiones y que lleve adelante el país. Recibió un mandato del 58%, lo cual es algo impensado si lo vemos comparativamente con otros presidentes que han llegado al poder.

Mencionaba que el primer viaje fuera de su país del presidente electo chileno a la Argentina a 48 horas de haber ganado las elecciones no es una casualidad. Irónicamente se decía que lo que quiere buscar es ver si puede repatriar al viceministro de Economía argentino, que es chileno.

Acá en Chile se ha hablado de la posibilidad de repatriar al viceministro económico hacia Chile. Pero lo que tengo entendido, off the record, es que el viceministro Daza dice que el desafío en Argentina es mucho más potente y, por lo tanto, él está dispuesto a seguir trabajando en Argentina, es lo que tengo entendido. Pero, aparte del tema puntual del viceministro Daza, yo creo que hay una vinculación con el proyecto de Milei mucho más próxima de lo que se planteó en la campaña presidencial. Y yo creo que a eso obedece el primer viaje de un presidente electo. Tenemos que pensar que todavía no ha asumido. Entonces se envía un mensaje dual: tratar de convencer a Daza, pero también reforzar con Daza lo que Milei está haciendo.

