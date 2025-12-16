Geólogo de UBA explica cómo afecta la minería a los glaciares

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), el geólogo Andrés Folguera se refirió los cambios que el Gobierno envió al Congreso para modificar la Ley de Glaciares, en especial la posibilidad de habilitar la explotación en áreas periglaciares. El investigador principal del CONICET advirtió que esas zonas “son reservorios de agua que en muchos casos son superiores a los hielos expuestos” y que su intervención puede comprometer un recurso estratégico para la Argentina, particularmente en provincias mineras como San Juan, La Rioja y Catamarca.

Andrés Folguera es doctor en Geología, especializado en tectónica. Es profesor asociado de la Universidad de Buenos Aires desde hace 14 años; dirigió y codirigió 14 tesis doctorales. Es investigador principal del CONICET.

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Me gustaría conocer su opinión sobre los cambios que propone la Ley de Glaciares que envió el Gobierno al Congreso.

Los puntos sensibles son básicamente que la Ley de Glaciares contempla la intangibilidad de las áreas periglaciares, que son zonas donde no se ve evidentemente que el hielo esté expuesto en superficie, donde el hielo está enterrado. Entonces, todos estos avances por modificar la Ley de Glaciares contemplan poder explotar las áreas periglaciares, que en muchos casos son reservorios de agua que son superiores a los hielos expuestos. Hay una discusión que es muy sensible porque puede afectar nuestros recursos.

Chile ha mejorado la economía de su población de manera sensible respecto de la nuestra: aumentó un 50% el producto bruto per cápita más que la Argentina en los últimos 50 años. Chile también tiene en toda la zona sur de su Patagonia glaciares. ¿Cuál es la legislación comparada de Chile respecto de la Argentina y cuánto esta ley puede permitir, empeorar o mejorar la posibilidad de que se exploten los recursos naturales de manera sostenible y que podamos competir con Chile en generar este aumento del producto bruto per cápita?

La pregunta es oportuna porque Chile es un país que tiene una economía muy diferente a la nuestra. Chile tiene una larga tradición minera. En cambio, nosotros somos un país básicamente agropecuario. El recurso hídrico para nosotros es vital. En cambio, en Chile hay una cultura de larga data respecto de las explotaciones mineras con sus consecuentes impactos ambientales. Usted va a Copiapó y no hay agua: las poblaciones tienen que traer el agua de cientos de kilómetros del sur de Chile. Entonces ahí hay una discusión muy sensible respecto de qué economía queremos y qué economía tenemos.

Si nosotros lo que queremos es cambiar nuestra economía agropecuaria por una economía del tipo chilena, el impacto que vamos a tener es la falta de recurso de agua y vamos a entrar en una tensión con el desarrollo agropecuario. Todo depende de cuán sostenible es la explotación minera, cuánto trae aparejado el uso del recurso de agua y cuánto compromete el recurso de agua. Eso depende de si se modifica la Ley de Glaciares, si la Ley de Glaciares contempla la explotación de los periglaciares o no. Estamos en una situación sensible.

Greenpeace alertó sobre posibles cambios en la Ley de Glaciares: “Es un ataque directo al agua de los argentinos”

Es clarísimo que la Argentina ha basado el desarrollo del crecimiento de la producción de materias primas en el complejo agroindustrial. Chile es una cosita angostita que no tiene absolutamente nada y no le quedó otra alternativa que explotar la minería. Ahora, la Argentina, como tiene 50 millones de habitantes, no alcanza con la Pampa para mantenernos a todos. Mi pregunta es si se puede hacer de manera sustentable también minería, sin que sea una cosa o la otra. Entiendo que los glaciares están en el sur, donde casualmente no está el complejo agroindustrial o no está la enorme mayoría del complejo agroindustrial.

Glaciares hay hasta la provincia de San Juan, y esa es probablemente la zona más sensible, porque los grandes proyectos mineros de los que se está hablando últimamente, como el complejo de Vicuña, de Santa María, están en la provincia de San Juan. Ahí involucran a las universidades y ahí está la gran discusión, en las provincias de San Juan, La Rioja y quizás Catamarca, hasta cierto punto. Esa es la zona sensible. A Chile no le queda otra que explotar esos recursos naturales; en cambio, nosotros tenemos la Pampa. Entonces, lo que falta en la Argentina es una discusión profunda acerca de qué sistema económico queremos, en qué queremos basarnos, si queremos modificar la matriz económica. Tenemos dificultades ahí. Las leyes tienen que comprender esa filosofía.

En mi ignorancia, yo asocio que los glaciares son los del sur, los que se visitan de manera turística. Lo que hay en la zona cordillerana centro son periglaciares, glaciares que están debajo. ¿Es eso? ¿O también hay glaciares como el Perito Moreno?

No de la magnitud del Perito Moreno, pero usted tiene grandes lenguas de hielo de cerros y, en otros lugares, también. Usted puede ver casi lenguas glaciares del tamaño de los glaciares patagónicos.

TV/ff