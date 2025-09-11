La NASA confirmó el surgimiento de una isla en Alaska tras el retroceso del glaciar Alsek

La NASA confirmó esta semana la aparición de Prow Knob, una masa continental de unos cinco kilómetros cuadrados que quedó completamente rodeada de agua en el lago Alsek, al sur de Alaska. La formación, que estuvo unida al glaciar Alsek durante siglos, emergió tras el retroceso del hielo y fue identificada en imágenes captadas por los satélites Landsat 5 y Landsat 9. Entre el 13 de julio y el 6 de agosto de 2025, las fotografías mostraron cómo la montaña pasó de estar conectada al glaciar a convertirse en una isla independiente.

Décadas de observación científica

El hallazgo es fruto de décadas de seguimiento satelital. Según reconstruyeron los investigadores, hasta mediados del siglo XX el glaciar Alsek llegaba a Gateway Knob, a unos cinco kilómetros de Prow Knob. Desde entonces, el hielo comenzó a retroceder y rodeó gradualmente la montaña, hasta su aislamiento definitivo este año. La desconexión con otros brazos del glaciar y la pérdida de contacto con el Grand Plateau en 1999 aceleraron el proceso. De hecho, los glaciares Harlequin, Grand Plateau y Alsek han duplicado su superficie líquida desde 1984, convirtiendo grandes masas de hielo en lagos.

La mirada de los especialistas

El glaciólogo Mauri Pelto, de Nichols College, explicó que el glaciar Alsek retrocedió más de cinco kilómetros desde 1984, debilitando su estructura y haciéndolo más vulnerable a fracturas y desprendimientos. “El retroceso simultáneo de los glaciares Alsek y Grand Plateau rompió conexiones clave y dejó a toda la región más expuesta a colapsos”, advirtió.

El retroceso del glaciar Alsek y de otros glaciares vecinos duplicó la superficie líquida en la zona en 40 años.

La historia de Prow Knob tiene además un valor simbólico: el glaciólogo Austin Post sobrevoló la zona en 1960 y le dio su nombre por la forma de proa que presentaba la montaña. Más de medio siglo después, lo que apenas asomaba bajo el hielo hoy se revela como una isla completa.

El impacto del cambio climático en Alaska

La transformación del lago Alsek, que pasó de 45 km² en 1984 a más de 75 km² en 2025, refleja el efecto directo del cambio climático en el paisaje. El retroceso del hielo no solo cambia la geografía, también altera los ecosistemas, la disponibilidad de agua dulce y aporta al aumento global del nivel del mar.

El surgimiento de Prow Knob funciona como un recordatorio: las fronteras naturales no son estáticas, y la intervención humana en el clima acelera procesos que antes tardaban siglos. “Estamos asistiendo al nacimiento de una nueva geografía, una que revela la magnitud de los cambios que remodelan Alaska y, con ella, al planeta”, concluyó el informe difundido por la NASA.