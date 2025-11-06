La minería mantiene el impulso: leve baja mensual pero crecimiento interanual sostenido

La producción minera creció en septiembre 2,1% con respecto al mismo mes del año pasado y acumuló desde enero un incremento de 3,2% en comparación con enero-septiembre de 2024.

En septiembre de 2025, el índice de la serie desestacionalizada tiene una baja de 1,4% respecto agosto y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,1% respecto al mes anterior, de acuerdo con el Índice de Producción Minera (IPI) dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

ADNOC se suma al megaproyecto de gas licuado con una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales

El índice de “Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural” tuvo una suba de 2,3% interanual de 3,2% entre enero y septiembre de 2025 respecto a igual acumulado del año anterior. La extracción de petróleo crudo se expandió 13,7% interanual en septiembre.

La “Extracción de gas natural” muestra una reducción de 5,8% respecto al mismo mes de 2024. El acumulado enero-septiembre de 2025 presenta un aumento de 2,7% respecto a igual acumulado del año anterior.

En septiembre de 2025 se extrajeron 1.499,0 millones de m3 de gas natural convencional y 2.660,3 millones de m3 de gas natural no convencional, que presentan, respectivamente, una disminución de 2,7% y una baja de 7,5% con relación a igual mes del año anterior.

Extracción de metales

Por su parte, “Extracción de minerales metalíferos” muestra una baja de 9,9% respecto a igual mes de 2024, destacándose “Bullón dorado/doré” con una merma de 10,9%. El acumulado enero-septiembre de 2025 presenta una disminución de 1,2% respecto a igual acumulado del año anterior.

El índice de “Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” creció 8,5% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-septiembre de 2025 presenta un aumento de 6,9% respecto a igual acumulado del año anterior.

Una alianza estratégica para el futuro energético argentino

Esta misma semana, YPF y ENI firmaron un acuerdo preliminar “Framework Agreement” con XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de ADNOC (la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi), para avanzar en un proyecto estratégico de gas natural licuado (GNL) en Argentina.

El acuerdo, rubricado en el marco de la feria ADIPEC 2025, contempla una capacidad inicial de 12 millones de toneladas anuales de producción, expandible a 18 MTPA, y busca consolidar a Argentina como un nuevo actor global en el mercado del GNL.

En un comunicado de prensa, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó la relevancia del entendimiento al afirmar: “La incorporación de XRG al proyecto Argentina LNG fortalece una iniciativa clave para el futuro energético del país. Esta alianza estratégica nos permite avanzar en el desarrollo de una plataforma de exportación de GNL de clase mundial con un impacto transformador en términos de empleo, inversión y posicionamiento internacional”.

El acuerdo representa un nuevo avance dentro del Plan 4x4 de YPF, que apunta a convertir a la empresa nacional en una “compañía shale de clase mundial” y en una gran exportadora de hidrocarburos para 2031.

El proyecto Argentina LNG integra la producción de gas en Vaca Muerta con un sistema de licuefacción mediante unidades flotantes (FLNG). En su primera etapa, se prevé la instalación de dos buques FLNG de 6 MTPA cada uno, con la posibilidad de ampliarse hasta alcanzar 18 millones de toneladas anuales.

