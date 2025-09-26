El Gobierno aprobó un proyecto minero en San Juan que invertirá US$ 2.700 millones

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) aprobó el octavo proyecto, que estará destinado a la producción de cobre en la provincia de San Juan con una inversión estimada de US$ 2.700 millones, de acuerdo con lo informado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El proyecto Los Azules de la empresa minera McEwen Copper, del grupo canadiense McEwen Mining, empleará más de 3.500 personas en forma directa e indirecta, al tiempo que aportará exportaciones por US$ 1.100 millones anuales, según señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

El megaproyecto de cobre se encuentra en el departamento sanjuanino de Calingasta, cerca de la frontera con Chile, a unos 3.500 metros de altitud en la cordillera de los Andes.

El RIGI: Incentivos para invertir, riesgos para la integridad

“Este es el octavo proyecto aprobado en el marco del RIGI por inversiones totales de US$ 15.700 millones”, precisó Caputo.

En primera instancia había pedido US$ 270 millones para terminar sus estudios de ingeniería y semanas atrás cambiaron la propuesta apuntando a la construcción, por US$ 2.700 millones.

La compañía había informado en su presentación que el proyecto tendrá acceso a varios beneficios, incluyendo una reducción del 35% al 25% en la tasa de impuesto a las ganancias corporativas, alivio del pago del impuesto al valor agregado durante la construcción, exención de los derechos de exportación y exclusión de la obligación de ingresar el resultado de las exportaciones al país, además de estabilidad por 30 años y acceso a arbitraje internacional en caso de disputas.

McEwen Copper estima comenzar la construcción en 2026, con su fase masiva en 2027 y 2028, teniendo como objetivo alcanzar la primera producción de placas de cobre industrializado en la Argentina a partir de 2029.

Los 8 proyectos aprobados por el RIGI

1- Parque Solar El Quemado (YPF Luz), Las Heras, Mendoza

2 - Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), Río Negro / Neuquén

3 - Proyecto GNL (Southern Energy / SADE), Golfo de San Matías, Río Negro.

4 - Sidersa – Proyecto siderúrgico, San Nicolás, Buenos Aires

5 - Parque Eólico Olavarría (PCR & Acindar), Olavarría, provincia de

6 - Proyecto Rincón de Litio (Rio Tinto), Salar del Rincón, Salta.

7 - Proyecto Galán Lithium, Salar del Hombre Muerto, Catamarca.

8 - Proyecto Los Azules (McEwen Copper), Calingasta, San Juan (nuevo)