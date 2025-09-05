Este jueves fue una jornada de emociones intensas para el Gobierno nacional. Por un lado, recibió un nuevo revés en el Congreso, donde los senadores rechazaron el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Por el otro, el presidente Javier Milei debió defender en Los Ángeles, Estados Unidos, su golpeado programa económico delante de 80 empresarios, inversores y banqueros. El balance, en su visión muy favorable, lo hizo el ministro de Economía, que participó en el viaje.

Después de la intervención del Presidente, Luis “Toto” Caputo, compartió un eufórico mensaje en su cuenta personal de la red social X (antes Twitter): “Excelente nuestro presidente @JMilei representando al país ante los más grandes inversores del mundo”.

Mensaje del ministro de Economía Luis "Toto" Caputo en la red social X

El titular de la cartera económica también expresó que existe una “enorme admiración por lo conseguido en estos 20 meses”, y añadió que “el interés que hay por invertir en nuestro país es inmenso!!”.

El jefe de Estado habló ante directivos de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras firmas de alcance global.

El discurso tuvo lugar en el Instituto Milken, fundado por el empresario financiero Michael Milken, conocido como “el rey de los bonos basura”. El financista alcanzó notoriedad en la década del 80, al asesorar a diversas corporaciones sobre el uso de los “bonos basura” para llevar a cabo adquisiciones empresariales en Drexel Burnham Lambert, un banco de inversión que ya no existe.

El presidente Javier Milei con el empresario financiero Michael Milken

Su persona inspiró al cine: en la película “Wall Street” de Oliver Stone fue el personaje “Gordon Gekko”, interpretado por Michael Douglas. Poseedor de una fortuna estimada en 7.500 millones de dólares, Milken enfrentó la cárcel en los años 90 por participar en un esquema de tráfico de información privilegiada. Tras largos litigios, fue indultado por el presidente Donald Trump, amigo personal del empresario, durante su primer mandato.

Este jueves, en la sede de su organización, presentó al Presidente argentino de la siguiente manera: “Pocas personas pueden cambiar el curso de la historia y Milei es una de ellas”.

Por su parte, el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, dijo: “Me sigue resultando impresionante el impacto que genera el Presidente entre líderes empresariales tan relevantes a nivel global”.

Uno de los empresarios presentes manifestó que “el presidente Milei tiene el potencial de transformar profundamente a la Argentina, y ese éxito tendría consecuencias e impacto a nivel global”.

El presidente Javier Milei se reunió con empresarios, inversores y banqueros en Estados Unidos

Tras la presentación en el foro de Milken, el mandatario mantuvo un encuentro con Ryan McInerney, director ejecutivo de Visa. Durante esa conversación, Milei detalló su programa de gobierno y su visión sobre la situación internacional.

Posteriormente, el Presidente se reunió con Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, una de las compañías centrales en Vaca Muerta, por su decisión estratégica de invertir en la producción energética en Argentina.

Para cerrar la agenda del día en Los Ángeles, Milei mantuvo una charla con Andy Kleinman, un empresario argentino-estadounidense dedicado a la industria de los videojuegos. Su compañía, Delphi Interactive, anunció recientemente el lanzamiento del nuevo juego de James Bond, previsto para marzo de 2026.

Javier Milei se reunió con empresarios, banqueros e inversores en el Instituto Milken, en Estados Unidos

Javier Milei se reunió con la astronauta argentina Noel del Castro

Antes de avanzar con la agenda económica, el mandatario compartió un almuerzo con la astronauta argentina Noel del Castro, quien cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Del Castro, ingeniera biomédica de 26 años y oriunda de Salta, posee un máster en Ingeniería Aeroespacial y fue preseleccionada para formar parte de un vuelo espacial privado de la empresa Axiom Space, programado para 2026.

La astronauta argentina, Noel del Castro, junto al presidente Javier Milei

“Hoy tuve el honor de presentar la misión espacial a nuestro Presidente. Está diseñada para poner a nuestro país como un líder en el mapa del espacio. Un paso más para llevar a toda Argentina hacia las estrellas”, publicó en Instagram la astronauta tras el almuerzo.

A diferencia de sus once viajes anteriores a territorio estadounidense, el mandatario arribó a Los Ángeles sin su hermana y secretaria General de Presidencia, Karina Milei, y en medio de un panorama político complicado debido a las acusaciones de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al escándalo de los audios del extitutlar de ese organismo, Diego Spagnuolo, se suma un escenario electoral incierto en las elecciones legislativas del domingo en la provincia de Buenos Aires. También se sumó la derrota política en el Senado, y además, un contexto económico marcado por la suba del riesgo país y la cuestionada intervención del Tesoro para contener el aumento del dólar.

De todas maneras, Milei buscó mostrarse persuasivo frente a los banqueros e inversores y transmitió un discurso de optimismo respecto al porvenir económico y político de la Argentina.

El itinerario original contemplaba una escala en Las Vegas, donde tenía previsto reunirse con empresarios del sector turístico y, de paso, encontrarse con su expareja, la comediante Fátima Flórez.

Los asesores del Presidente recomendaron dejar de lado esa visita a la capital del juego, ya que, a 48 horas de las elecciones en Buenos Aires, un encuentro con su exnovia podría generar una percepción negativa entre los votantes. Afortunadamente para sus asesores -y sus candidatos- Milei decidió suspender ese encuentro.

