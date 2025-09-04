Sin su hermana Karina, Javier Milei viaja a Los Ángeles para reunirse con inversionistas y empresarios

El presidente Javier Milei llegará este jueves a Los Ángeles para cumplir una agenda de reuniones con empresarios, inversores y la ingeniera argentina aspirante a astronauta Noel del Castro. Es el primer viaje internacional del mandatario argentino sin el acompañamiento de su hermana, Karina Milei, que pasa por un momento difícil, comprometida por el escándalo de los audios.

El viaje será una visita relámpago, de sólo 24 horas, reducida tras cancelar el viaje previsto a Las Vegas, donde Milei se iba a encontra con su exnovia Fátima Flórez.

El mandatario argentino partió este miércoles por la noche de Buenos Aires, inmediatamente después de encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza en Trujui, localidad de Moreno. Tras una escala en Lima, la llegada a Los Ángeles está programada para las 13:00, hora argentina.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Karina Milei no se toca, Fátima Flórez tampoco

En el viaje lo acompaña el ministro de Economía, Luis Caputo, mientras que en Los Ángeles lo aguarda el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford, quien se trasladó desde Washington para sumarse a los encuentros con inversores.

Un dato inédito de este viaje, es que es la primera vez que Milei no viajará con su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia y figura central en el entorno presidencial. La ausencia coincide con la polémica por la difusión de audios que la mencionan en presuntos pedidos de coimas, aunque desde la Casa Rosada no dieron explicaciones sobre su falta en el viaje.

El primer compromiso del Presidente en Los Ángeles es un almuerzo, previsto para las 17:30 hora argentina, con Noel del Castro, ingeniera biomédica salteña de 26 años con un máster en Ingeniería Aeroespacial en Estados Unidos. La joven fue elegida por la empresa Axiom Space como candidata para integrar una futura misión espacial tripulada en 2027.

Noel del Castro, candidata de la empresa Axiom Space para integrar una futura misión espacial tripulada en 2027

El abandono de Argentina del Consejo de Derechos humanos de la ONU es un repudio a la lucha por la verdad y la justicia

Actualmente, Del Castro se entrena en microgravedad, medicina espacial y supervivencia. El Gobierno argentino, a través de la CONAE y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, ya manifestó su apoyo para acompañar su preparación y la eventual participación en el vuelo espacial privado.

La agenda económica de Javier Milei en Estados Unidos

A las 20:30 hora argentina comenzará la agenda económica, con una reunión privada con Michael Milken, presidente del Instituto Milken, que en 2023 distinguió a Milei por sus reformas.

Posteriormente, Milei, Caputo y Oxenford participarán de un encuentro con inversores internacionales organizado por el Instituto Milken y la embajada argentina en Washington.

El Instituto Milken es una organización estadounidense dedicada a promover el desarrollo económico y financiero global. Con una ideología de corte liberal y promercado, impulsa políticas que fomentan la inversión privada, la desregulación y la innovación como motores del crecimiento económico.

El presidente Javier Milei con el empresario Michael Milken, Karina Milei, Luis "Toto" Caputo y Gerardo Werthein

El silencio del FMI, el retorno del cepo o la libertad total del dólar sobrevuelan el plan de Luis Caputo

A través de investigaciones, conferencias y encuentros con líderes empresariales y políticos, busca generar oportunidades en sectores estratégicos como energía, salud, tecnología y educación, con el objetivo de impulsar proyectos de alto impacto internacional y fortalecer mercados competitivos.

En un comienzo se evaluó realizar el evento en la residencia del propio Michael Milken, en Malibú, pero finalmente se trasladó a un hotel por el considerable interés registrado. Según fuentes oficiales, se espera la presencia de más de 60 empresarios y ejecutivos de sectores como energía, finanzas, entretenimiento, tecnología y comercio minorista.

El Presidente dará un discurso de aproximadamente 40 minutos. Su intervención estará enfocada en la transformación de la economía argentina y en las oportunidades de inversión en energía, agroindustria, tecnología, minería y servicios financieros.

Estados Unidos autorizó a Chevron a reiniciar sus operaciones en Venezuela

Tras esa presentación, a las 23:00 hora argentina, Milei mantendrá reuniones con el vicepresidente de Chevron, Mark Nelson, y con el empresario argentino-estadounidense Andy Kleinman, titular de Delphi Interactive.

Delphi Interactive es una compañía de videojuegos, tanto para consolas como para PC. Trabaja principalmente con estudios independientes y emergentes. La firma apuesta a innovar en la industria digital, alejada de los modelos tradicionales de grandes corporaciones, y busca abrir oportunidades a nuevos creadores, mediante el interés de jugadores e inversionistas.

El itinerario terminará el viernes por la mañana, cuando Milei abandone Los Ángeles de regreso a Buenos Aires. Su arribo a Ezeiza está previsto para el sábado a las 4:00 de la madrugada, hora argentina.

NG

LT