El Ministerio de Seguridad bonaerense expresó su preocupación por las precarias condiciones de seguridad del predio donde el presidente Javier Milei cerrará la campaña electoral este miércoles 3 de septiembre. “Están descuidando al presidente”, alertó el ministro Javier Alonso, quien se comunicó con Casa Militar para advertir que no es recomendable desarrollar en ese lugar el acto.

La Libertad Avanza tiene programado realizar el evento en el Club Atlético Villa Ángela, un potrero de barrio, circundado por calles de tierra y escombros anegadas por la lluvia y ubicado en la periferia de la localidad de Trujui, en Moreno. Allí, el comando de campaña libertario planea reunir a Milei, la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el armador Sebástián Pareja, los candidatos de las ocho secciones lectorales y a 10 mil simpatizantes que llegarán en 100 colectivos a la zona.

Ante este escenario, desde la gestión provincial señalaron que la actividad puede ser riesgosa dada la precariedad del predio, que no presenta condiciones adecuadas de infraestructura, ni salidas apropiadas para el caso de una evacuación y por el clima social delicado, que en la última semana se manifestó en Lomas de Zamora y Corrientes donde fueron agredidas las comitivas oficialistas.

El potrero del Club Villa Ángela

“Le hice saber a Casa Militar que en ese predio donde ellos quieren hacer la actividad no están dadas las condiciones”, señaló Alonso en diálogo con Infobae y agregó: "No es un lugar que reúna las condiciones de infraestructura para recibir a 10 mil personas y mucho menos al presidente, a ese potrero se accede por dos lugares que son calles de tierra que con la lluvia está todo anegado, no hay un perímetro cercado, no hay suficiente iluminación y hay escombros por todos lados”.

Axel Kicillof contra la macro de Javier Milei: "Funde a todo el mundo"

El funcionario de Kicillof advirtió que si bien el acto está convocado a partir de las 17, se espera que demore y comience ya de noche. “Nosotros tenemos que tener en cuenta aspectos de infraestructura del lugar, de la accesibilidad, y además no podemos desconocer el clima social que existe en ese lugar. Ese lugar no es un perímetro cerrado”, indicó y remarcó que “a ese lugar es una locura que vaya el presidente”.

“No estoy diciendo que es algo partidario ni quiero hacer con esto una cuestión política. Lo que estoy haciendo es llamar la atención, porque ya pasó en dos lugares esta situación”, explicó Alonso y señaló que en Lomas de Zamora ya se lo expuso al jefe de Estado, a pesar de que le advirtieron que en el horario y el lugar por donde querían realizar la caravana no era aconsejable, porque allí se reunía la marcha de los jubilados cotidianamente.

El potrero del Club Villa Ángela

Además, sumó que en el barrio donde está el Club Villa Ángela, “el puntero de LLA de esa zona estuvo repartiendo alimentos a la gente vinculada a ese barrio y a ese club pero no lo hizo con todo el el mundo, entonces hay gente que está enojada por la repartición de alimentos en una típica práctica clientelar”, sostuvo.

“Están descuidando al presidente como descuidaron al presidente en Lomas de Zamora y como lo hicieron en Corrientes con la hermana del presidente”, finalmente reafirmó. Sin embargo, no será la primera vez que los vecinos de Trujui reciban a Milei, que ya cerró en 2023 su campaña presidencial a nivel provincial allí, acompañado de la hoy distanciada Carolina Píparo.

La Liberad Avanza realizará el acto de todas formas

En tanto, desde el oficialismo insisten con realizar igualmente el acto en la zona. La diputada Lilia Lemoine compartió la convocatoria en sus redes sociales y sostuvo: “Admiten que no pueden controlar la seguridad en PBA, que tienen a la población viviendo en pésimas condiciones. Si los ciudadanos están ahí, el presidente también. ¡Basta de esconder la realidad!”.

La primera sección, donde LLA eligió para concluir la campaña de cara al 7 de septiembre, disputa cabeza a cabeza con Fuerza Patria de acuerdo a los últimos sondeos.

