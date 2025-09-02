Patricia Bullrich cuestionó al gobierno de Kicillof y pidió el voto para los candidatos de LLA en la Primera Sección Electoral

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, grabó un video mostrando su apoyo al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, y a los candidatos de La Libertad Avanza en la Primera Sección Electoral, Diego Valenzuela y Jorge “Pana” Álvarez, para las elecciones del próximo domingo 7 de septiembre, cuestionando al gobernador Axel Kicillof.

En la filmación que compartió en sus redes sociales, la funcionaria les pidió a los votantes que apoyen la boleta que encabeza Valenzuela, como primer senador provincial, y Álvarez, como primer concejal de San Isidro.

Ramón Lanús

Bullrich cuestionó la política de seguridad que lleva adelante el gobernador Axel Kicillof, sugiriendo que no es eficiente y llamándola “garantista”: “En San Isidro, Ramón Lanús está haciendo un excelente trabajo y se ocupa especialmente de la seguridad, algo que le corresponde a la provincia y no al municipio, pero Ramón sabe que no le alcanza con lo que está haciendo la provincia o con su teoría garantista”.

La ministra agregó que “Ramón se compromete, junto a todo su gobierno, en el cuidado de los ciudadanos de San Isidro”, y alabó a Valenzuela, a quien definió como “un gran intendente, muy innovador”.

Bullrich cerró su mensaje pidiéndole a cada vecino: “Acompáñalo a Ramón como lo acompañaste para que sea intendente. Ahora va con el ‘Pana’ Álvarez y con Diego Valenzuela. Elegí esa boleta el 7 de septiembre. Vas a ver que San Isidro va a seguir creciendo”.

Fantino se enojó con Bullrich por pedir que allanen a Rial en medio del escándalo de los audios

El conductor Alejandro Fantino cuestionó a la ministra por promover el pedido de allanamiento a Rial por la difusión de audios atribuidos a la hermana del presidente, Karina Milei, en la causa por supuesta corrupción que involucra a una importante farmacéutica.

Fantino recordó que “Patricia Bullrich era la paladín de no tocar a los periodistas, no tocarnos a nosotros, porque como yo siempre digo, acá lo que tenemos que usar es un universal: no tocar al periodismo como si fuesen cuestiones individuales. No hay periodistas buenos y periodistas malos, hay periodistas”.

La contraofensiva del Gobierno: Bullrich pidió allanar a periodistas y Karina Milei logró que no difundan sus audios

Y agregó: “No te pueden ni allanar, ni prohibir que vos pongas audios. Y si Patricia Bullrich hace unos años nos bancaba, no puede decir ahora que está a favor de que allanen un medio. ¡Eso es una locura! Hay cosas, hay niveles que no se pueden desbloquear en ningún tipo de democracia”.

HM/DCQ