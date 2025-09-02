En un post reciente, Pablo Quirno, secretario de Finanzas de la República Argentina, aseguró que desde el día de la fecha "el Tesoro Nacional participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". ¿Qué implica la medida? Según los analistas consultados por PERFIL, que el gobierno quiere mantener lo más planchado posible el tipo de cambio, al menos hasta las elecciones. El ruido político se sigue colando en el mercado, y ayer se vio con un salto del dólar que lo llevo casi a los $1400, el nivel que tenía antes de la salida parcial del cepo.

El mercado asegura que el Tesoro vende dólares para atenuar la suba del tipo de cambio oficial

Tras el revuelo del fin de semana en el que una consultora privada aseguraba que el Tesoro había intervenido en el mercado el viernes pasado, finalmente el gobierno aceptó que comenzará a participar del MULC.

En las últimas semanas, los mercados financieros argentinos han estado atentos a un rumor que ha ganado fuerza: el Tesoro Nacional estaría vendiendo dólares de sus reservas para contener la presión sobre el tipo de cambio.

Para el analista Christian Buteler, esta intervención en el MULC "es un nuevo cambio a la operatoria que venía teniendo el tesoro hasta el momento, como fue también subir los encajes, pasar de vuelta a encajes remunerados y demás, que lo que marca es la importancia que tiene para el gobierno llegar a las elecciones con el tipo de cambio dentro de la banda de flotación", explicó.

De todos modos, Buteler no es muy optimista con lo que esta medida pueda genera a los actores económicos. "Me parece que todos estos cambios también terminan generando una señal muy negativa al mercado", expresó a PERFIL.

¿Qué implica que intervenga el Tesoro en lugar del Banco Central en el MULC?

Mariano Ricciardi, CEO de BDI hizo un racconto para PERFIL en el que explica que según su mirada esta es una medida "de corto plazo para contener la volatilidad previa a las elecciones". ¿Y por qué sería de corto plazo? En parte porque podría tener otros impactos indeseados para el plan económico.

"Recordemos que el Banco Central no puede intervenir por acuerdo con el FMI hasta que (el precio del dólar) toque la banda superior, pero el Tesoro, que tiene recursos propios, puede intervenir, y la diferencia con el BCRA es que este último lo hace con las reservas internacionales absorbiendo o inyectando pesos directamente. En cambio, cuando lo hace el tesoro, utiliza dólares que tiene en su cuenta y recibe pesos a cambio", señaló.

En cuanto al efecto monetario que pueda tener esta medida, el CEO de BDI Consultora de Inversiones señaló: "Va a depender de qué haga después el tesoro con esos pesos. Si los gasta, reinyecta liquidez al sistema y si los destina a cancelar deudas o acumular depósitos, el efecto puede ser neutro. Pero hay que tener cuidado que si reinyecta liquidez puede generar inflación", mencionó.

En definitiva, esta medida "es una forma transitoria para darle liquidez al mercado de cambios sin comprometer de manera directa las reservas internacionales", explicó Ricciardi pero mencionó que es "a costa de usar dólares que provienen y pueden comprometer a futuro el superávit fiscal, y son necesarios esos dólares para pagos y financiamiento del estado. Creemos que es una medida de corto plazo para contener la volatilidad previa a las elecciones", completó el analista.

Cuál podría ser la reacción del mercado a la medida de intervención del Tesoro en el MULC

en desarrollo...