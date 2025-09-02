El valor del precio del oro alcanzó en el inicio de este septiembre del 2025 un nuevo máximo histórico al superar la barrera de los 3.500 dólares por onza. Además, en lo que va del año, acumula un crecimiento superior al 30%.

De esta manera, el valor del metal asciende por sexta jornada consecutiva, abriendo el mercado de este 2 de septiembre con un valor de 3.550,20 dólares. Esta variable coincide con las crecientes expectativas por el recorte de las tasas de interés que aplicará la Reserva Federal estadounidense (FED) y la inestabilidad del dólar.

Sebastián Waisgold: “El oro superó al Bitcoin y se convierte en la estrella de las inversiones en 2025”

Cabe destacar que el dólar mantiene su valor en mínimos desde hace más de un mes, en comparación con otras divisas. De esta manera, logra abaratar al oro para los inversores extranjeros.

¿Por qué sube el oro?

En un contexto de volatilidad en los mercados y de tasas de interés bajas, el oro suele verse favorecido, ya que, aunque no genera rendimientos como otros activos, se percibe como un refugio seguro.

Al mismo tiempo, también logra alcanzar una apreciación considerable en su valor, ya que otros metales como la plata alcanzaron un alza del 1,8% hasta llegar a los 41,46 dólares, logrando superar la barrera de los 40 dólares por onza por primera vez en 14 años.

Oro y poder global frente a la incertidumbre

El especialista en comercio exterior Miguel Ponce destacó en Canal E que, ante la creciente incertidumbre global, el oro se consolida como un refugio de valor más confiable que el dólar. Señaló que mientras Europa reduce sus reservas, países como Rusia y China están incrementando sus compras, reflejando una transición hacia un nuevo equilibrio geopolítico y económico internacional.

Ponce vinculó esta tendencia con la dinámica política mundial actual, incluyendo reuniones estratégicas de líderes en China y la consolidación de alianzas fuera de la influencia estadounidense. Según el analista, estas decisiones, sumadas a la pérdida de confianza en el dólar, impulsan a los bancos centrales a priorizar el oro y, en algunos casos, a respaldar activos como las criptomonedas frente a la hegemonía del dólar.

Miguel Ponce: "El oro es más confiable que el dólar"

Además, el especialista advirtió sobre riesgos internos en EE.UU. y Europa, desde posibles crisis en los índices bursátiles y tecnológicas hasta conflictos legales y comerciales, sumados a tensiones en Medio Oriente. En este contexto de incertidumbre y reconfiguración global, el oro emerge como un activo seguro y de creciente relevancia para las reservas internacionales.

GZ / lr