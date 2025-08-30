El economista Carlos Melconian aseguró este sábado que el tipo de cambio actual “no es libre” y que inevitablemente el dólar subirá “antes o después de las elecciones". En declaraciones radiales, criticó la política cambiaria del Gobierno y consideró que el esquema vigente es insostenible.

El ex titular del Banco Nación identificó tres “errores” de la gestión mileísta que, según él, generaron problemas económicos y limitan la capacidad de acción futura. Entre ellos mencionó el ajuste en áreas sensibles como Educación y Salud, la salida apresurada del cepo cambiario para personas físicas y la baja acelerada de la inflación.

“Lo que pueda ocurrir antes o después de la elección es un tipo de cambio más alto que este. La pregunta es si ese deslizamiento puede ir a la inflación. Sí, pero no galopante. No te podés quedar con que haya inflación de un dígito en el segundo año de mandato”, afirmó Melconian en diálogo con radio Millenium.

Carlos Melconian explica qué hizo bien Milei y qué hizo mal Caputo

Melconian habló sobre la situación cambiaria en Argentina

El economista destacó que uno de los “errores” del Ejecutivo fue ajustar en áreas sensibles con baja incidencia en el superávit fiscal. “La parte fiscal es muy útil. Acá no hubo motosierra, hubo una licuación fantástica. El error es meterse con dos mangos con 20 en cuestiones como universidades o el Hospital Garrahan. ¿Querés dar la idea de mano dura? Podés darla, pero acá tenés dos mangos”, explicó.

Más tarde, se refirió al segundo “error” que, según su visión, fue haber salido del cepo apresuradamente para las personas humanas. En este sentido, mencionó la cifra del último balance cambiario mensual del BCRA: “En julio los argentinos compraron US$5.432 millones. No hay ideología ni libertad de mercado que justifique esto. La libertad de mercado es libertad de precio, no con $1.300”.

Y añadió: “En abril estaban obligados a hacer algo con el dólar, en un proceso de ansiedad o mala praxis. Se metieron en este lío sin haber cumplido el compromiso (con el FMI) de comprar dólares como decía el acuerdo para pagar los intereses de la deuda y acumular reservas. Este tipo de cambio vigente es de desequilibrio, ese es el problema. Creen (desde el Gobierno) que el de enfrente es gil, diciendo que no intervienen. Este tipo de cambio no es libre”.

Carlos Melconian y Javier Milei.

En esta línea, explicó que el tercer “error” fue haber “bajado la inflación muy rápido” y, como en otras ocasiones, volvió a mencionar que el país está caro en dólares y que es más barato viajar al exterior. “Después no pueden decir que la culpa de esto la tienen los empresarios, los bancos y los kukas (sic.). El 1 de enero hay que buscar nuevo financiamiento y bajar genuinamente el riesgo país”, concluyó.

Melconian habló sobre cómo las elecciones y la economía

El economista afirmó que el resultado electoral tendrá un impacto directo en la economía. “Si le va mal, es un problema. Habrá que ver cómo pega todo esto. La prueba de si van a poder reelegir parece que va a ser la elección de medio término”, advirtió sobre la influencia de los comicios.

Melconian asegura que el dólar "no está en equilibrio" y desde el Gobierno afirman que “así como sube puede bajar”

Sobre la política económica posterior a las elecciones, Melconian señaló: “Si La Libertad Avanza hace una buena elección, eso le va a dar tiempo a la política económica, pero eventualmente se va a tener que resolver lo cambiario y lo monetario”.

Por último, planteó la necesidad de que el Gobierno busque acuerdos políticos básicos para poder sostener el programa económico. “Consenso no es abrazarse, es buscar media docena de cosas en una Argentina que va cambiando”, concluyó.

