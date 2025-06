Melconian apuntó contra la economía de Milei: “el endeudamiento lo tienen incorporado, lo llevan en la sangre”

Carlos Melconian volvió a alzar la voz con una mirada crítica sobre el rumbo económico del gobierno de Javier Milei. En declaraciones a Rivadavia AM 630, advirtió sobre los riesgos de sostener una economía basada en parches y endeudamiento, sin una estrategia sólida de largo plazo. “Lo que estamos viendo es improvisación: la licuadora, la motosierra, pero sin un plan estructural detrás”, señaló el ex presidente del Banco Nación.

Aunque reconoció cierta desaceleración inflacionaria —se celebró un índice mensual del 1,5%—, el economista no se mostró optimista: “Seguimos atrapados en una lógica de corto plazo. Es el análisis día a día, sin una bandera fiscal clara ni un nuevo esquema institucional. Así no se construye futuro”, advirtió.

Reservas, deuda y fantasmas del pasado

Uno de los ejes más duros de su crítica fue el manejo de las reservas y el financiamiento externo. “No es nuevo, esto arrancó en agosto de 2022. Lo que se está haciendo es tomar deuda para acumular reservas, pero no sin costo. La idea de que no tiene impacto es falsa. Estamos hipotecando el futuro”, remarcó.

Y agregó con contundencia: “El problema es que lo llevan en la sangre. El endeudamiento les sale natural. Es una droga que en el corto plazo da alivio, pero a la larga termina mal. Ya vimos esta película”.

El dólar, el cepo y un “mercado” que no lo es

Melconian también desmintió que exista libertad cambiaria. “No hay libre flotación. Sigue el cepo, el principal actor de demanda —el gobierno— no está en el mercado. No es real. Además, anuncian colocaciones mensuales por mil millones de dólares… ¿para qué, si no los necesitan? Eso es endeudarse. Es como usar la tarjeta de crédito sin saber si vas a pagar después”, cuestionó.

Otro punto central de su análisis fue la debilidad institucional. Según Melconian, el gobierno funciona en una lógica de encierro que le impide construir consensos: “No se puede gobernar sin hablar con el que piensa distinto. La economía no es una isla, necesita un andamiaje político. Hoy ese tejido está roto, y sin política es muy difícil corregir el rumbo”.

Sobre la “herencia”: “Ya fue”

Finalmente, se mostró crítico del discurso oficialista que insiste con la situación recibida. “No me digas más que evitamos la híper. Listo, ya está. Ahora hablá del presente. No podés gobernar solo mirando por el espejo retrovisor. Si no se abandona el cortoplacismo eterno, vamos directo al colapso”, sentenció.

Con un tono firme, Melconian dejó en claro que, para él, el país necesita mucho más que ajustes o medidas aisladas: requiere una verdadera reconstrucción política e institucional si se pretende evitar una nueva crisis de fondo.