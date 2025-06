Lisandro Almirón sortea su sueldo de diputado en Corrientes: los términos y condiciones

El diputado nacional por Corrientes, Lisandro Almirón, sorteará su dieta con las personas que tengan domicilio en la provincia. Para participar hay que registrarse y dejar datos personales.

En una publicación que hizo en redes sociales, el legislador de La Libertad Avanza denunció vandalismo en la sede de su partido en el que dejaron las siglas "CFK vuelve".

"Como dice acá, Cristina Fernández de Kirchner vuelve, vuelve a ser ciudadana común y está condenada ante la Justicia", dijo al justificar el motivo del sorteo.

"Por lo que vamos a festejar el correcto funcionamiento de las instituciones, sorteando mi dieta para los correntinos", agregó.

Además, aprovechó para criticar el plus salarial que otorga el Gobierno provincial. "Sería como un plus, porque no cuenta para la jubilación. A diferencia del gobierno que regala de la tuya, yo pongo de la mía", señaló.

Términos y condiciones

Para participar es necesario rellenar un formulario en https://www.lisandroalmiron.com/ con datos personales, como nombre completo, DNI y celular, entre otros.

"Al completar y enviar el formulario el titular de los datos presta su consentimiento para su recolección", advierte la página del diputado. Entre ellos se indica:

Una vez finalizado el sorteo los datos de todos los anotados seguirán almacenados en una base de datos histórica hasta 12 (doce) meses después de ser cargados en el sitio web. Si alguna persona desea ser eliminada antes de dicho plazo, deberá comunicarlo al correo [email protected] para efectivizarlo.

Durante el tratamiento efectuado sobre los Datos Personales, se podrían transferir los mismos para ser alojados en servidores internacionales como Hostinger, Drive & Cloud by Google o similares. Estas infraestructuras podrían encontrarse en países considerados por la República Argentina como sin nivel adecuado de Protección de Datos, como ser Estados Unidos.

En caso de finalizar el mandato de Lisandro Almirón, los datos personales de los inscriptos serán destruidos de forma definitiva dentro de los diez días hábiles desde la fecha de finalización del mandato.

El titular de los datos tiene derecho a solicitar el acceso a los mismos de forma gratuita en intervalos no inferiores a 6 meses. Para solicitar el acceso a sus datos deberá escribir a [email protected]