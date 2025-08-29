Cachanosky: "Tasas disparatadas" y una dura advertencia para el futuro de la economía

El candidato a diputado nacional por Unión Liberal, Roberto Cachanosky, dio un duro pronóstico sobre el futuro de la economía argentina.

Análisis económico

"Dijo (Winston) Churchill: ´Entre la guerra y el deshonor, habéis elegido el deshonor, y tendréis la guerra´", comenzó su análisis en una publicación de "X".

"El gobierno quiere frenar el dólar y el IPC en base a tasas disparatadas a costa del nivel de actividad económica", cuestionó el economista.

"Cuando tengan que corregir el atraso cambiario bajando las tasas, van a tener el salto cambiario, el salto inflacionario y la recesión", advirtió Cachanosky.

"Eso es por poner la política económica al servicio de las necesidades electorales del gobierno, en vez de poner la política económica al servicio de la gente", concluyó el candidato a legislador por la Provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025.

"Tasas disparatadas"

“Subir la tasa de interés para contener el tipo de cambio lo vi mil veces en 44 años de profesión, y nunca resultó”, expresó en declaraciones a Canal E.

“La recesión ya está en marcha. Desde diciembre el estimador mensual de actividad económica viene cayendo. Julio y agosto serán peores con estas tasas”, anticipó Cachanosky.