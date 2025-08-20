Iñaki Gutiérrez y un pronóstico preocupante: "Hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización"

Perfil Redacción NEA

El influencer libertario Iñaki Gutiérrez aseguró que “hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización” económica.

Industria textil

“Creo que el consumo necesariamente se va a recuperar cuando la inflación termine de desaparecer, pero también hay muchísimos rubros que tiene la Argentina, en los cuales hay precios estrafalarios, por más que no haya inflación”, sostuvo el joven, de 24 años, que le maneja la cuenta de TikTok al presidente Javier Milei.

“ El rubro textil en la Argentina realmente se vuelve imposible de acompañar. Las prendas están seis, siete veces más caras que en el exterior”, agregó en declaraciones a FM Delta difundidas por La Nación.

Pronóstico preocupante

“Capaz decir algo que no es lo más agradable de decir: hay varios rubros que no van a sobrevivir la estabilización”, afirmó Gutiérrez.

“Lo dijimos nosotros desde el primer día de campaña, que la Argentina si pretende producir todo y hacer de todo va a desencadenar un proceso como desde 2003 a 2023, que los rubros a los que les iba bien financiaban a los que les iba mal", argumentó el influencer.

Además señaló que los sectores afectados por el plan económico de Milei se van a tener que “reconvertir”.

Sin sueldo del Estado

“Soy influencer, no tengo ningún cargo en el gobierno nacional, ni tampoco en Diputados, en ninguna estructura. Sí le manejo el TikTok al presidente Milei, algo que hago desde que era un ciudadano, luego diputado y después presidente” , aclaró el joven.

“Yo tengo 24 años, estudio Derecho y Economía. Y, valga la aclaración: el trabajo que desempeño manejando el TikTok al Presidente no me lleva más de cinco minutos por semana, no es que me prohíbe de hacer otras cosas en el ámbito privado”, concluyó Gutiérrez.