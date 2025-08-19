Perfil Redacción NEA

El candidato a senador por Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que "la Argentina a partir de la irrupción de Milei ya no es la misma”, y que “por primera vez en democracia tenemos a alguien que atenta seriamente contra el orden social".

"Este modelo excluyente y esta batalla cultural solamente la planteó (Jorge) Videla y (José) Martínez de Hoz. En democracia nunca se llegó a tanto en términos de lo que plantea este gobierno", agregó en declaraciones a Futurock al aludir al exdictador y a su ministro de Economía.

“Dos modelos de país”

“Entonces frente a esto: ¿Qué espacio y qué lugar hay para sostener las diferencias internas, sectoriales cuando lo que está en discusión son dos modelos de país?”, se preguntó.

“Por eso digo, que hubo diferencias, que hay diferencias es inocultable. Ahora la pregunta es: ¿Esas diferencias son más grandes que esta discusión que se está dando en la Argentina? Cuando te dicen que la justicia social es un pecado capital, cuando te están destruyendo el Estado que es el último elemento de protección al vulnerable”, argumentó.

Además señaló que “no hay lugar para esas discusiones”. “Yo abracé la política con una enorme vocación toda mi vida. Aquello por lo que milité toda mi vida. ¿Voy a dejar que lo rompan así? Y yo impávidamente ver y decir: ´yo con este no me junto, con este otro tampoco´. Me parece que hay un punto donde hay una especie de imperativo ético en el cual no te podés escapar”, recalcó.

“Proscripción de Cristina”

Para Urtubey, “Milei se autopercibe anarcocapitalista” y “desde su mirada anárquica tiene que destruir el Estado y todo mecanismo de protección ciudadana que son las instituciones”.

“Te destruye todo mecanismo de protección y ahí viene la fase capitalista. Desde el capitalismo salvaje te van a ir a cazar uno por uno a todos los ciudadanos que pasan a ser consumidores, no ciudadanos”, prosiguió en su argumentación.

“Eso requiere todo un caminito. El caminito significa ir restringiendo libertades, derechos, perseguir a los opositores y ahí viene obviamente la situación de la proscripción de Cristina”, añadió el exgobernador de Salta.

“Un día cuando saque un decreto de necesidad y urgencia y te cierre el Congreso. Y la gente diga ´uh, mirá lo que pasó´. Pero si ya te lo venían diciendo. Hay cosas que te pasan en la vida, que te van pasando y pasando y no las querés ver. De repente cuando ya es inevitable. ´Uh, no me di cuenta´. No, flaco, te tenías que dar cuenta. Tuviste mil avisos”, insistió el candidato a senador de Fuerza Patria.

“Es suicida para aquellos que creemos en el estado de derecho darle mayoría a Milei en el Congreso”, concluyó Urtubey.