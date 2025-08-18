Quién es el cura que será candidato por el peronismo en las elecciones 2025

El sacerdote Juan Carlos Molina encabezará la lista del peronismo en la provincia de Santa Cruz por el frente Fuerza Santacruceña.

Cura candidato

Molina, conocido por su trabajo social, fue titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) durante la segunda gestión de Cristina Fernández de Kirchner, entre los años 2013 y 2015.

“Los duros momentos nos exigen posicionarnos”

“Los duros momentos que estamos viviendo hoy, que vivimos como país, como comunidad, como república nos exigen posicionarnos”, aseguró el religioso.

“¿Dónde nos vamos a parar? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué lugar? Jesús llama no al inmovilismo, no a quedarnos quietos, no al conservadurismo sino a la transformación profunda y radical de la sociedad”, agregó en su programa “Rompiendo Moldes” de Radio 10.

Y luego continuó: ¿Piensan que vine a traer paz? No, vine a traer división. Hay que hacer quilombo. ´Hagan lío´, dijo Francisco en algún momento. Hay que hacer lío, del bueno, pero hay que hacer lío.

“No es fácil ver a Jesús como alguien que trae fuego. Pero este fuego está destino a destruir mentiras, violencia, crueldad, justicia”, enfatizó.

“Vos acordate que cuando tuvieron que votar por los médicos, por los administrativos del Garrahan. Alguien que tuvo a su hijo ahí adentro, peleando por su vida votó la destrucción del Garrahan. Hay que terminar con eso”, concluyó el cura.

Molina se despidió ayer de su programa de radio y horas más tardes se conoció la causa de su decisión, según publicó NA.

“Hay que seguir andando nomás”

“Y bueno... No hay que sacarle el culo a la jeringa. Ya estamos, ahora ´hay que seguir andando nomás´, como decía Angelelli”, publicó este lunes Molina en su cuenta de la red social "X"