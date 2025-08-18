Misiones y Formosa: así quedaron las listas para las elecciones 2025

Perfil Redacción NEA

El exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad encabeza la lista de diputados nacionales por el Frente Renovador Neo para las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

En la lista acompañan al actual titular de la Cámara de Representantes, la abogada Micaela Gacek y el empresario Walter Rosner, y la subsecretaria de Industria de la provincia, Graciela de Moura.

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza, que hizo su debut en los comicios del pasado 8 de junio con un segundo puesto e irá en alianza con el PRO, lleva como primer candidato a diputado al extenista Diego Hartfield.

“El Gato” renunciará a su banca de diputado provincial. Lo acompañarán en la nómina la empresaria Laura Gruber y el funcionario Martín Borzi Scholler.

Uno de los interrogantes es el porcentaje de participación electoral en los comicios en los que Misiones renueva tres bancas, ya que en las elecciones provinciales en la que se renovó parte de la Legislatura Unicameral, sólo votó el 55% del padrón.

Según informó Doce TV, el resto de las listas oficializadas son las siguientes:

Por la Vida y los Valores-Nuevo Octubre: Carmelo Bárbaro y Aida Vaztique.



Unión Cívica Radical (UCR): Gustavo González, Guadalupe Luciana Kolodziej y Nicolás Antonio Godoy .

Frente Popular Agrario y Social: Héctor “Cacho” Bárbaro, Mariquita Torres, Cristian Castro, Graciela De Melo, Pichi Perié, Mónica Gurina.

Frente Patria: Cristina Britez, Martin Ayala y Magdalena Escurdia.



Partido Libertario: Ninfa Alvarenga, Gustavo Villalba, Mónica Benítez, Julio Peralta, Darife Tebecheri y Jorge Fernández.

Forja: Dalila Blach y Alejandro Miravet.



Partido Fe: Germán Palavecino, Graciela Cabral y Maxi Hoff.

Activar: Ramón Puerta, Karina Griss, Alejandro Rodrígue, Julieta Koch, Héctor Ariel Salguero y Marina Raineck.

Partido Obrero: Florencia Aguirre y Aníbal Zeretzki.

Formosa

La provincia de Formosa renueva dos bancas en las elecciones del próximo domingo 26 de octubre.

La lista del peronismo formoseño, con el sello de Frente para la Victoria, es encabezada por Graciela de la Rosa, exauditora general de la Nación.

La secunda el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa, Fabián Cáceres.

El primer lugar de la lista libertaria lo ocupa el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo. Lo acompaña en la segunda ubicación de la nómina Marion Rodríguez, vicepresidenta de la Libertad Avanza.

“Juntos por la Libertad y la República” (UCR, MID, Partido Socialista y Libres del Sur) lleva como candidatos Enzo Casadei y Beatriz Galeno, mientras que los candidatos del Partido Obrero son Fabián Servín y Natalia Coronel, según informó el sitio Prensa Libre.