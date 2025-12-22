Temporal en Corrientes: cayeron 250 milímetros en ocho horas y asisten a más de 600 familias afectadas

Un fenómeno meteorológico extremo golpeó el centro-norte de la provincia durante las últimas horas, dejando un promedio de 250 milímetros de lluvia acumulada en apenas ocho horas. El Gobierno de Corrientes, mediante el Comité Operativo de Emergencias (COE) y el Ministerio de Desarrollo Social, activó un plan de asistencia para más de 600 familias damnificadas en diversas localidades.

Bruno Lovinson, subdirector de Defensa Civil y coordinador del COE, detalló que los registros más críticos se dieron en el área comprendida entre Empedrado y la Capital. "En El Sombrero se registraron 210 mm, en la ciudad de Corrientes unos 140 mm y en Empedrado 132 mm", precisó el funcionario, quien agregó que en Itá Ibaté la caída de agua también alcanzó los 140 mm.

Zonas críticas y asistencia a vecinos

El impacto del temporal dejó un saldo provisorio de familias afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas y el anegamiento de caminos rurales:

Empedrado: aproximadamente 400 familias afectadas.

El Sombrero: 200 familias damnificadas y una familia evacuada.

Capital y San Luis del Palmar: equipos técnicos realizan relevamientos y asistencia directa.

Maquinaria de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabaja intensamente en la limpieza de canales y desagote de calles. Asimismo, se logró despejar el tránsito sobre la Ruta Provincial N° 5, a la altura de San Luis del Palmar, que se vio afectado por el avance del agua.

El ministro de Desarrollo Social, José Irigoyen, recorrió este domingo las zonas de Empedrado, El Sombrero y Derqui para coordinar con los intendentes locales la entrega de suministros y el monitoreo de los barrios más vulnerables.

Alerta naranja: lunes con tormentas severas

Pese a que Lovinson estimó que la intensidad de las precipitaciones podría disminuir, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta naranja para la mañana de este lunes que afecta a toda la provincia.

Se prevén tormentas localmente severas con abundante caída de agua, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

Los valores de precipitación acumulada para la jornada se estiman entre los 80 y 150 milímetros adicionales. El COE mantiene el estado de vigilancia activa y recomienda a la población evitar traslados innecesarios durante el periodo de tormenta.