El tablero electoral de Corrientes para las próximas elecciones legislativas ya está completo. Con el cierre del plazo para la presentación de listas, quedaron confirmados los candidatos a diputados nacionales de los principales espacios.

La noticia más destacada fue la postulación de la reconocida vedette y presentadora, Virginia Gallardo, quien encabezará la grilla de La Libertad Avanza.

Elecciones en Chaco: diez fuerzas en carrera y un duelo central que ordena la disputa

La lista del espacio liderado por Javier Milei se completa con Isidro Gapel Rekosup en segundo lugar y Aymará Oderda en tercer puesto. La elección de Gallardo generó una fuerte repercusión en la escena política provincial.

Las grillas del peronismo y de los demás espacios

En la vereda de enfrente, la alianza peronista Fuerza Patria definió a su candidato en la figura del actual intendente de San Roque, Raúl "Rulo" Hadad. El jefe comunal, que termina su mandato a fin de año, buscará una banca en el Congreso. Lo secundan la dirigente del Frente Renovador, Gisela Lezcano, y Marcelo Fabián Ríos, hijo del fallecido exintendente de la capital provincial, Fabián Ríos.

Por su parte, el espacio de Ricardo Colombi, ahora denominado "Corrientes nos une", llevará como candidatos al exdiputado Francisco Podestá, de Proyecto Corrientes, seguido de Delicia Bottaro y Ramiro Billordo.

Teresa Parodi desmiente que sea candidata a diputada por Corrientes y critica las “noticias falsas”

En el oficialismo provincial, Vamos Corrientes, el espacio de Gustavo Valdés, confirmó su lista con Diogenes González en primer lugar, Praxedes López en segundo y Carlos Cesar Hernández en el tercero.

Por último, la grilla del partido Ahora, rama libertaria, será liderada por Bruno Casado, seguido por Mariana Magaly "Maga" Gonzalez y el “pastor” Mario Ruben Cerdano.

La mesa política se calienta con una fuerte apuesta por la novedad y la tradición

La confirmación de las listas electorales en Corrientes marca el inicio formal de la campaña. La apuesta de La Libertad Avanza por una figura mediática como Virginia Gallardo contrasta con las propuestas más tradicionales de los demás espacios.

La inclusión de un intendente en ejercicio, como "Rulo" Hadad, y la presencia del hijo del fallecido Fabián Ríos muestran una renovación generacional en el peronismo.

La contienda electoral por las diputaciones nacionales se vislumbra como una puja entre figuras nuevas y líderes políticos consolidados, prometiendo una campaña con fuertes debates y una alta repercusión en la provincia.