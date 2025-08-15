Teresa Parodi desmiente que sea candidata a diputada por Corrientes y critica las “noticias falsas”

La música y la política se unieron en un rumor que la artista chamamecera Teresa Parodi se encargó de desmentir. En una entrevista, la ex ministra de Cultura de la Nación negó de forma "categórica" que vaya a ser candidata a diputada nacional por Corrientes, y aprovechó la ocasión para criticar el fenómeno de las "noticias falsas" que, según ella, confunden a la gente.

"Yo desperté tan sorprendida hoy con toda esa información que por supuesto me llegó por distintos lugares y que desmiento categóricamente. Eso es una noticia falsa, no sé de dónde salió eso, es absolutamente infundado", sostuvo Parodi al canal 5TV.

Regalías de Yacyretá: el intendente de Villa Olivari acusa al gobierno de Valdés de "discriminar" al municipio

La artista afirmó que "nunca, jamás" recibió una propuesta de este tipo y que, en caso de haberla recibido, no la hubiera aceptado.

“No tiene nada que ver conmigo”

Teresa Parodi fue clara al explicar que su lugar está en la música y la cultura. "Ocupar una banca o estar en otro sector de la política, no, no tiene nada que ver conmigo y no lo aceptaría por esta razón", remarcó.

La ex ministra de Cultura explicó que su paso por la gestión pública fue corto, de un año y ocho meses, y que fue una experiencia "hermosa" porque se sintió "capacitada para hacer una gestión cultural", pero que su vocación es el trabajo artístico.

Valdés, contundente: "Las provincias no somos las culpables de la debacle económica en Argentina"

La cantante también recordó que no es la primera vez que se la vincula con la política. Hace "muchísimos años", corrió el rumor de que sería candidata a gobernadora de Corrientes, algo que también tuvo que desmentir en su momento.

La artista lamentó que las noticias falsas "confundan" a la gente común y que ni siquiera estén chequeadas.

Una artista que se mantiene al margen de la política electoral

La rotunda desmentida de Teresa Parodi sirve para poner un punto final a los rumores que la vinculaban con la política electoral.

La artista, con su amplia trayectoria, deja en claro que su lugar es la cultura y que su breve paso por la gestión pública fue una excepción a su vocación.

Su crítica a las "noticias falsas" resuena en un contexto político marcado por la desinformación y el uso de rumores para generar confusión.

La respuesta de Parodi reafirma su compromiso con el arte y con la música, un espacio en el que se siente cómoda y en el que seguirá haciendo su trabajo.