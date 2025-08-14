Regalías de Yacyretá: el intendente de Villa Olivari acusa al gobierno de Valdés de "discriminar" al municipio

Un nuevo conflicto político se desató en la provincia de Corrientes, esta vez por el reparto de las regalías de la represa de Yacyretá. El intendente de Villa Olivari, Alberto Antonio Yavorski, desminitó al gobierno provincial que en un comunicado oficial aseguró que habían firmado un convenio con su municipio para la transferencia de las regalías.

El jefe comunal acusó al gobierno de Gustavo Valdés de "discriminación" por haberlo excluido de la firma de un acuerdo que, por ley, le corresponde a su localidad.

El pasado 24 de junio, el gobierno provincial comunicó que había llegado a un acuerdo con los municipios de Isla Apipé, Ituzaingó y Villa Olivari.

Sin embargo, Yavorski negó el acuerdo y explicó que la falta de transferencia de los fondos los obligó a presentar un recurso de amparo judicial en 2023, en el cual la Justicia le dio la razón y ordenó al Ministerio de Hacienda realizar las transferencias correspondientes.

Denuncia de "discriminación" y el incumplimiento de la Ley

El conflicto se agudizó el 24 de junio cuando el gobernador Gustavo Valdés firmó los convenios con los intendentes de Ituzaingó e Isla Apipé, dejando a Villa Olivari fuera del acuerdo. "No fuimos convocados por el gobierno provincial a la reunión para firmar el convenio de las regalías, que por ley corresponden al municipio de Villa Olivari", afirmó Alberto Yavorski.

El intendente lamentó que el gobierno de Corrientes "discrimine a Villa Olivari, incumpliendo una ley provincial que establece que debemos percibir el 3% de dichas regalías".

La situación genera una fuerte preocupación en la comunidad local, que ve cómo un recurso que podría ser destinado a obras, salud y educación, queda en un limbo de disputa política.

La disputa por las regalías de Yacyretá deja al descubierto un conflicto político en Corrientes

La denuncia del intendente de Villa Olivari pone de manifiesto la tensión política que existe en la provincia de Corrientes. El conflicto por las regalías de Yacyretá trasciende la cuestión económica y se convierte en un debate sobre el federalismo, la transparencia y la discriminación política.

La exclusión del municipio del convenio y la acusación de incumplimiento de la ley, respaldada por una orden judicial, deja al descubierto una disputa que afecta directamente el desarrollo de la localidad.

La situación subraya la necesidad de que el gobierno provincial garantice el cumplimiento de la normativa para que los recursos lleguen a todas las comunidades.