Cachanosky, candidato por la provincia de Buenos Aires y con el lema de Roca: "Paz y progreso"

El economista Roberto Cachanosky será candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el espacio político “Unión Liberal”.

"El próximo 26 de octubre me voy a presentar como primer candidato a diputado nacional por el partido Unión Liberal. Es llegar al Congreso de la Nación para controlar al Poder Ejecutivo", sostuvo el analista económico.

"Hoy tenemos un gobierno que se maneja sin presupuesto y nos están presentando como opciones dos proyectos autocráticos", consideró Cachanosky.

Además señaló que tanto el kirchnerismo como el mileísmo "desprecian las instituciones". "Ambos desprecian a los que opinan diferente, ambos atacan a los medios de comunicación", recalcó en un video publicado en la red social "X".

"Mi idea para estar en el Congreso es usar el principio que usaba Roca que decía ´Paz y progreso´. Ni el kirchnerismo ni el mileísmo nos ofrecen paz ni progreso para nuestros hijos que tienen que irse de la Argentina", aseguró.

"Vayan a votar"

"El 26 de octubre vayan a votar. No usen el mecanismo de no ir a votar como una forma de protesta. La forma de protestar es ir a votar en contra de estos dos proyectos autocráticos", concluyó Cachanosky.