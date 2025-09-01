Kicillof llamó a “llenar las urnas de votos” y acusó a Milei de “la estafa electoral más grande”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este lunes el cierre del plenario “Ganar la provincia es ganarle a Milei”, organizado por el Movimiento Evita en Florencio Varela, donde instó a la militancia a redoblar esfuerzos de cara a las elecciones del 7 de septiembre.

“Nuestro pueblo ya descubrió que Milei cometió la estafa electoral más grande de la que se tenga memoria en la Argentina: estamos ante un empleado de los sectores de poder, cuyo único objetivo es llevar adelante un proyecto de hambre y de entrega”, afirmó Kicillof, acompañado por los ministros Gabriel Katopodis y Andrés Larroque; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente Andrés Watson, y los dirigentes Emilio Pérsico y Eduardo Ancona.

En su discurso, el mandatario provincial remarcó: “No hay nada nuevo ni espontáneo en este Gobierno: es un producto de la derecha para ajustar a los sectores vulnerables, los jubilados, los discapacitados, los barrios populares y la industria nacional”.

También se sumaron voces de apoyo durante el acto. Watson sostuvo: “Quienes no podemos naturalizar tanto odio hacia el pueblo argentino tenemos la gran oportunidad de frenar al Gobierno nacional: lo vamos a hacer con la militancia en la calle y llenando las urnas con los votos de Fuerza Patria en toda la provincia”.

Por su parte, Pérsico expresó: “Ante el sufrimiento del pueblo debemos poner el pecho, discutir y construir una alternativa que defienda a los más vulnerables: vamos a detener este modelo que tiene como único privilegiado a los sectores de poder”.

Kicillof cerró su intervención con un llamado directo a la movilización: “Tenemos que ser capaces de convencer a nuestro pueblo para llenar las urnas de votos. La boleta de Fuerza Patria sirve para decirle a Milei que hasta acá llegó con su engaño y su crueldad. Estamos en un momento bisagra, en el que quedarse en casa es hacerle el juego a la derecha: salgamos a la calle a hablar con todos y a explicar que el próximo 7 de septiembre nos jugamos el futuro”.

Del encuentro participaron también el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo, Gildo Onorato, junto a los dirigentes Juan Manuel Abal Medina y Patricia Cubria.

