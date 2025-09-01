Guillermo Francos: “Que se fuera un hermano Valdés para que entrara otro Valdés es generar una idea de nepotismo"

Tras el final del recuento definitivo de votos en las elecciones provinciales, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, se refirió al desempeño de La Libertad Avanza (LLA) en Corrientes, donde el espacio de Javier Milei finalizó en cuarto lugar con solo el 9,51% de los votos.

En sus declaraciones, Francos reveló que hubo una posibilidad de acuerdo con el gobernador Gustavo Valdés, pero que esta no prosperó por diferencias en la estrategia.

La acusación de nepotismo y la ruptura con el oficialismo

Francos explicó que el principal motivo por el que no se concretó una alianza con el oficialismo local fue la decisión de Gustavo Valdés de imponer a su hermano Juan Pablo Valdés como candidato. “Había algunas cosas que desde nuestro punto de vista no eran razonables desde la convicción, el hecho de que el gobernador pusiera a su hermano”, señaló.

El jefe de gabinete de Javier Milei calificó la situación como una "especie de nepotismo en la provincia" y sostuvo que a su espacio "no nos convencía", siendo "el motivo fundamental" para competir por su cuenta.

Una elección distinta a la nacional

A pesar del resultado, Francos aseguró que no esperaban un "resultado impactante" porque se trataba de una elección provincial. En ese sentido, sostuvo que la militancia de LLA en Corrientes no tenía “fuerzas competitivas” comparadas con la estructura del radicalismo en la provincia.

El funcionario se mostró optimista de cara al futuro y afirmó que los comicios nacionales serán distintos, ya que “la gente entiende que lo que está votando son candidatos que apoyen al presidente de la Nación o que estén en contra”.

Por eso, concluyó que el espacio de Milei tendrá en octubre un resultado "ampliamente superior" al obtenido en Corrientes.

La victoria de Valdés y la agenda federal de Francos

Las declaraciones de Guillermo Francos brindan una lectura política sobre la derrota de La Libertad Avanza en Corrientes. El jefe de gabinete buscó desvincular el resultado provincial de la proyección nacional del presidente Milei, justificando el magro desempeño en la negativa de su espacio a ser parte de lo que consideró un acto de nepotismo.

La explicación de Francos reafirma la convicción del Gobierno de no ceder en sus principios, pero deja en claro la dificultad de LLA para armar estructuras competitivas en el interior del país, lo que convierte a las alianzas en la única forma de conseguir un triunfo electoral.