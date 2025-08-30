Corrientes va a las urnas: los datos clave de las elecciones con 950 mil votantes y 338 escuelas habilitadas

La provincia se prepara para una nueva jornada democrática, en la que casi un millón de ciudadanos están llamados a las urnas. La Junta Electoral de Corrientes confirmó que el padrón electoral cuenta con 950.576 electores habilitados para votar, quienes elegirán a sus representantes en los distintos niveles de gobierno.

La empresa de correos Andreani explicó cómo se realizará la transmisión del escrutinio provisorio en Corrientes

Para garantizar el correcto desarrollo de los comicios, se dispondrán 2.808 urnas en 338 escuelas en todo el territorio provincial. La capital de Corrientes concentrará una gran parte del operativo, con 905 mesas en 84 establecimientos, mientras que la segunda ciudad con mayor número de electores será Goya, con 81.590 votantes habilitados en 238 mesas.

El voto joven y las novedades en los municipios

Una de las principales novedades de estas elecciones en Corrientes es la inclusión del voto joven. Gracias a la sanción de la Ley provincial 6.615, se estima que unos 40.000 electores de entre 16 y 17 años podrán participar por primera vez en la elección de gobernador y vicegobernador.

Elecciones en Corrientes: dónde voto y qué se elige el 31 de agosto

Además, en estos comicios, dos nuevas localidades, Cecilio Echeverría y Cazadores Correntinos, elegirán por primera vez a sus propias autoridades municipales, un hecho que marca un hito en el desarrollo político de la provincia.

Qué se elige en Corrientes

Los votantes correntinos se encontrarán con una boleta con múltiples categorías. En la elección de este domingo, se elegirán:

Gobernador y vicegobernador.

15 bancas de diputados provinciales .

5 bancas de senadores provinciales .

Intendentes , viceintendentes y concejales en 73 municipios.

Convencionales constituyentes en Empedrado.

Un juez de faltas en San Miguel.

Un defensor de los vecinos en 9 de Julio.

Una elección clave para el futuro político de Corrientes

La elección del próximo domingo se presenta como un momento crucial para el futuro de la provincia. Con un padrón electoral que supera las 950 mil personas y una amplia oferta de cargos, la jornada definirá el rumbo político de Corrientes para los próximos años.

La participación de los 40.000 nuevos electores de 16 y 17 años añade un elemento de incertidumbre y esperanza al proceso, que culminará con la elección de un gobernador y de una nueva configuración del poder legislativo y municipal.