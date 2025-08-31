Zdero felicitó al gobernador electo Juan Pablo Valdés y se sumó al festejo de la UCR

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, viajó a Corrientes para sumarse a la celebración de la Unión Cívica Radical, luego de que los primeros resultados de las elecciones provinciales confirmaran el triunfo de Juan Pablo Valdés, hermano del actual mandatario, Gustavo Valdés.

"Acá en Corrientes junto al gobernador electo Juan Pablo Valdés y al amigo Gustavo Valdés. Felicidades", publicó Zdero en sus redes sociales, acompañado de una foto con ambos dirigentes durante la noche del domingo.

Con el 11% de las mesas escrutadas, el candidato de la alianza Vamos Corrientes se imponía con el 52,61% de los votos, perfilándose como el nuevo gobernador de la provincia.

En segundo lugar se ubicaba Martín Ascúa, de Limpiar Corrientes, con el 20,1%, seguido por la lista de Encuentro por Corrientes (ECO) con el 17,27%. Más atrás quedaba el postulante de La Libertad Avanza, con un 8,4% de los sufragios.