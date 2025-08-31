Los gobernadores radicales festejaron la victoria contundente de Valdés en Corrientes

Varios gobernadores del radicalismo y de la ex alianza Juntos por el Cambio se sumaron al festejo ni bien se conocieron los primeros resultados de las elecciones correntinas que le permiten, aún con menos del 20% de los votos escrutados, avizorar el triunfo del actual intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, quien será el sucesor en el cargo de su hermano Gustavo como gobernador.

Alfredo Cornejo, el mandatario mendocino, incluso viajó para compartir la victoria que le permite a los radicales ratificar su supremacía en la provincia mesopotámica. En la red X posteó: "Quiero felicitar a @JPValdesok y @gustavovaldesok por el contundente triunfo en las elecciones de Corrientes. Este resultado refleja el reconocimiento de los correntinos a una gestión seria, responsable y comprometida con el desarrollo de la provincia. A Juan Pablo le espera una gran responsabilidad como sucesor de Gustavo, quien deja una administración ordenada y con un prósperos futuro".

También Ignacio Torres, de Chubut, se subió a la ola triunfadora. "Felicitaciones al nuevo gobernador de Corrientes, @JPValdesok, a @gustavovaldespk y a todo el equipo de @vamosctesok por el contundente triunfo alcanzado en las elecciones de hoy", escribió.

Y luego añadió: "Este domingo los correntinos ratificaron un modelo de gestión exitoso que impulsa el desarrollo y se sustenta en los valores de la transparencia y la austeridad. Desde Chubut celebramos este respaldo y renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando juntos por una Argentina más justa, hermanada y verdaderamente federal".

Rogelio Frigerio, ex ministro del Interior de Mauricio Macri, actual gobernador de Entre Ríos y referente fuerte del PRO a nivel nacional, fue otro de los políticos que celebró el resultado eleccionario, aún cuando la página oficial demoró la publicación de los números registrados en las urnas más de lo previsto.

"Gran triunfo de @JPValdesok y todo y todo el equipo de Vamos Corrientes. Felicitaciones a todos por el tremendo respaldo recibido y un abrazo especial para @gustavovaldesok. Ahora, a seguir trabajando con más fuerzas y energía que nunca!", puso en su cuenta de X.

