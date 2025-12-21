Luego de su operación, se aguarda un nuevo parte médico sobre la evolución de Cristina Kirchner

Mientras eran muchísimos los mensajes que desde ambos lados de la grieta política se cruzaban en redes sociales en torno a la intevención quirúrica de urgencia a la que debió ser sometida la expresidente Cristina Kirchner, se aguardaba este domingo un nuevo parte de los médicos que la atienen en el Sanatorio Otamendi, sobre la evolución del cuadro.

Anoche, cerca de la medianoche, un informe firmado por la doctora Marisa Lanfranconi se limitó a señalar que la exmandataria había sido sometida a una cirugía laraoscópica por un cuadro de apendicitis, la causa d elos fuertes dolores abdominales que derivaron en la urgencia, indicando que esa situación había provocado "una pequeña peritonitis localizada". Se acotó que a esa hora "no había complicaciones postoperatorias, pero también es cierto que a tan poco tiempo de transcurrida la cirugía no podía todavía estimarse cuanto tiempo le llevará a la expresidente volver al departamento de su hija, en San José 11, donde cumpl prisión domiciliaria por su condena de 6 años por coorrupción.

La salud le dio un susto a CFK y la trasladaron de urgencia desde el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

En redes la pulseaha era entre sus críticos, que le cuestionaban "hablan todo el tiempo del Estado y cuando tienen problemas de salud corren al sanatorio privado más caro y lujoso del país", en tanto que los partidarios de la exmandataria se limitaban a enviar sus deses de recuperación, incluso había un grupo de personas que estaba frente al nosocomio con carteles y se vio entrar a la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza y al exsecretario de Derechos Humanos y actual diputado Horacio Pietragalla

Milei y Marra, entre quienes la cuestionaban

Cristina Fernández de Kirchner fue operada este sábado en el Otamendi y en redes el presidente Javier Milei reposteó avalando en su cuenta de X un texto de Gabriel Martino, que decía: "Cristina internada en el Otamendi. La que defiende el estado presente y estuvo en el poder cuatro mandatos para construir la salud pública, cuando tiene una urgencia va al privado. Condenada farsante".

También Ramiro Marra, el exlegislador libertario, se metió en ese tema para ironizar sobre el mal momento de salud de la exmandataria: “Cristina, te deseo una pronta recuperación, así volvés al encierro rápidamente”.

El texto que reposteó Javier Milei contra Cristina Kirchner

En tanto La Cámpora, había publicado una foto de algunos de sus militantes frente al Otamendi, usando como frase para alentar a laexpresidente una frase que se usa mucho también en el fútbol: “Nunca caminarás sola. Bancando a Cristina”.

Mensaje de La Cámpora mostrando su apoyo a Cristina Kirchner en la puerta de la clínica donde fue operada

HB