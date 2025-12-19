Máximo Kirchner reunirá este viernes al PJ bonaerense para definir cuándo serán las elecciones internas

Máximo Kirchner, referente de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, encabezará este viernes 19 de diciembre a las 14 un encuentro del Consejo Provincial del partido, con un temario donde se destaca el posible llamado a elecciones para renovar las autoridades partidarias. La cita será en la Casa de la Cultura y Arte de Los Polvorines, en Malvinas Argentinas, distrito que gobierna el intendente Leonardo Nardini.

El hijo de Cristina Kirchner, que es resistido por diferentes sectores del justicialismo y cuyo mandato terminó formalmente este jueves 18 de diciembre, intentará que el Consejo Provincial establezca una fecha de elecciones internas que podrían realizarse en marzo, según la agencia Noticias Argentinas.

Máximo Kirchner criticó “la desesperación de algunos” en el PJ bonaerense y esquivó hablar de reelección

Aunque todavía no hay candidatos que hayan anticipado publicamente su deseo de postularse, desde La Cámpora señalaron que el año pasado, cuando se cuestionaba el liderazgo de Máximo, “nadie levantó la mano para enfrentarlo".

“Ahora habrá que ver si los intendentes o el axelismo quieren jugar”, expresaron otras voces del peronismo, motivados con la posibilidad de que las críticas lanzadas a nivel interno desde el gobierno de Axel Kicillof y entre los jefes comunales finalmente se hagan a nivel partidario.

En el orden del día de la reunión —firmado por los apoderados Facundo Tignanelli, Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco y Ulises Giménez— se incluyó un homenaje a Juan José Mussi, el recientemente fallecido intendente de Berazategui, y un “análisis de la coyuntura política nacional”.

Mensaje al interior del peronismo

En medio de los fuertes cuestionamientos que estaba recibiendo él y la expresidenta por parte de Axel Kicillof y otros sectores del justicialismo, Máximo Kirchner había hablado en uno de sus últimos discursos, en el Encuentro Federal de Derechos Humanos, en la UBA, respecto a que "realmente podemos diseñar y producir un espacio que vuelva a generar (...) un poquitito de esperanza y otro poquitito de confianza".

En esa ocasión Máximo agregó: "Hay una realidad: cuando queremos hablarle al 100% de la sociedad, cuando queremos ser híper ecuánimes, ¿vieron cuando hay algunos que dicen que hay que hablarles a todos los sectores?, ¿saben qué termina pasando muchas veces? No le hablamos a nadie. Porque le terminamos hablando desde una despersonalización de nuestro espacio desde una despolitización”.

Y también, como es habitual, reivindicó a sus padres: “Una expresidenta, ocho años, de una economía creciente, pujante: no hubo período en Argentina, del año 2000 a la fecha, donde se crearon tantas empresas como se crearon durante el gobierno de Néstor y los dos gobiernos de Cristina”.

Kicillof acelera su plan 2027: la apuesta federal y el rol clave de los gobernadores

Luego aseguró que Cristina Kirchner tiene un peso político indiscutible: “Podrá tener más o menos votos, pero lo que es Cristina caminando… es un llamador a la discusión, al debate y a la participación. A principios de 2019, nadie imaginaba que nosotros pudiéramos construir una victoria electoral y de repente, la dama mueve y les gana la elección. ¿Ustedes se imaginan que iban a correr otra vez el mismo riesgo, dejándola andar?”.

