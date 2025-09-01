Dura derrota de Lisandro Almirón, candidato de La Libertad Avanza en Corrientes

Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Corrientes confirmaron una dura derrota para el candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón. Los comicios indicaron un amplio triunfo de Juan Pablo Valdés, de la alianza Vamos Corrientes, quien superó el 50% de los votos y se perfila como el próximo gobernador de la provincia.

La magnitud del resultado coloca a Valdés con mayoría asegurada en la Legislatura provincial, después de imponerse también en las categorías de senadores y diputados nacionales. El peronismo, por su parte, bajo el sello Limpiar Corrientes, se ubicó en segundo lugar, lejos del oficialismo, pero logrando captar un caudal de votos que lo mantiene como alternativa de peso en la provincia.

La gran novedad de la jornada fue el magro desempeño de La Libertad Avanza. Lisandro Almirón, que había sido respaldado públicamente por Karina Milei con la frase “Lisandro es Milei”, no alcanzó el 10% de los votos, en una provincia donde había sacado el 53% en 2023.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei viaja a Las Vegas en medio de la crisis por coimas y asistirá al show de Fátima Flórez

La visita de la hermana del presidente y Martín Menem del jueves pasado, en medio del escándalo nacional por supuestas coimas en compras de medicamentos para personas con discapacidad, no solo registró disturbios, sino que no alcanzó para revertir el desinterés de los correntinos.

Pese a los tiempos, La Libertad Avanza ya admitió mediante un comunicado oficial la derrota para el armado provincial del presidente Javier Milei. De la misma manera, Almirón publicó en redes un mensaje en el que aseguró no haber llegado a ninguno de los primeros puestos en las elecciones.

Almirón junto al presidente Javier Milei

El armado político de Milei también denunció “prácticas políticas dudosas” que lo llevaron a la derrota electoral: “A lo largo de la jornada se observaron irregularidades típicas de la vieja política, que intentan evitar el inevitable fin de un largo ciclo hegemónico”. “La Libertad Avanza es la única alternativa verdadera en Corrientes”, sostuvieron.

El resultado golpea al oficialismo nacional, que había apostado a Corrientes como terreno de expansión en el NEA, y expone las dificultades del proyecto libertario para construir estructura territorial más allá del arrastre presidencial.

La Casa Rosada enfrenta un escenario adverso, una semana antes de las cruciales elecciones bonaerenses y aún bajo los efectos de la difusión de audios protagonizados por Diego Spagnuolo que lo vinculan con Karina Milei. El resultado también abre interrogantes sobre el futuro de la oposición y la capacidad de Javier Milei para sostener presencia política en provincias donde los oficialismos locales parecen inamovibles.

BGD/ML