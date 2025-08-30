Luego de la filtración de las grabaciones a Diego Spagnuolo, donde relata un supuesto mecanismo de coimas digitado por Karina Milei y el subsecretario institucional Eduardo "Lule" Menem, este viernes se difundieron audios con la voz de la Secretaria General de la Presidencia que generaron un nuevo sismo en el Gobierno Nacional. El oficialismo salió rápidamente a instalar la idea de un "escándalo sin precedentes". El vocero Manuel Adorni aseveró que sería "la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada".

Este sábado, el converso Diego Santilli, ex PRO, se refirió a los hechos y manifestó: “De ser verdad esos supuestos audios, es de una gravedad monumental en nuestro país".

También habló de participación de organismos de inteligencia en la filtración que se conoció este viernes en el canal Carnaval Stream, donde también se difundieron antes los dichos de Spagnuolo. "Que haya grupos de poder de inteligencia que hagan este tipo de cosas es inaceptable si fuera verdad porque ya a esta altura. Siempre pasa lo mismo en nuestro país. Siempre los mismos hacen lo mismo quince días antes de que comience una elección", indicó Santilli, también dejando trascender la idea de una jugada política antes de los comicios del 7 de septiembre.

Diego Santilli, candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza

"Si esto fuera así, sería gravísimo. Hay que ir a fondo contra estos tipos, ir a buscarlos y meterlos en cana. Hay que dejarse de joder con estas cosas en Argentina. No se puede seguir viviendo de esta manera, en un país tenemos que tener respeto a las instituciones", cerró en diálogo con Radio Mitre.

Otro de los libertarios que se refirió a la filtración, aunque de manera escueta, fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El riojano se limitó a calificar con una palabra el posteo de Adorni: "Grave". Fue una semana compleja para el titular de la Cámara baja en particular y los Menem en general, luego de los dichos de Spagnuolo sobre la implicancia de "Lule" en un circuito de coimas.

Desde el peronismo observan críticamente lo que sucede en La Libertad Avanza. Axel Kicillof sostuvo este sábado que el presidente Javier Milei configuró "una estafa electoral”, al referirse a los vínculos del oficialismo con Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem. “Nos enteramos que está lleno de Menem este Gobierno. Más casta imposible. No era Karina ‘el jefe’, eran los Menem ‘el jefe’”, subrayó.

El mandatario bonaerense insistió en que Milei “no era lo que parecía” y lo definió con una dura frase en Radio Con Vos: “Es un empleado, no es el dueño del circo, es un payaso”.

"Milei, fenómeno barrial, tu hermana es tremenda coimera, vos sos un títere, tu vocero te hunde y el país está cada día peor en todo sentido", fue el mensaje de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, ironizando sobre un posteo de Adorni. "Tu silencio como Presidente y el de tu hermana sec gral de la presidencia confirman la corrupción de toda La Libertad Avanza", remató en su cuenta oficial de X.

El audio de Karina Milei que trascendió este viernes

En medio del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), comenzaron a circular el viernes por la tarde nuevos audios atribuidos a Karina Milei.

“No vamos a entrar en la pelea, nosotros tenemos que estar unidos”, se le escucha decir en un audio muy breve, de solo ocho segundos de extensión. Luego agrega: “Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

Luego de que trascendieran, el vocero Adorni publicó un posteo: "Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada".

Finalmente cerró: "La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral".

