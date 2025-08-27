Martín Menem negó tener un usuario secreto en X: "Es otra estupidez que anda circulando, tengo una sola cuenta y la manejo yo"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió, de forma terminante, tener una cuenta de X bajo un nombre falso y usarla para cuestionar a figuras de la oposición y del propio oficialismo. El funcionario libertario fue contundente: “Esa es otra estupidez que estuvo circulando. Tengo una sola cuenta de Twitter y la manejo yo, Martín Menem. Hay gente que trabaja en Twitter y hay gente que boludea todo el día en Twitter. Hay un montón de operación, contraoperación y estupideces en Twitter”.

El referente de La Libertad Avanza hizo estas declaraciones en La Cornisa, el ciclo de Luis Majul, luego de que, desde la cuenta @PraetorLeon, que muchos le atribuyen, se publicara un mensaje explicando que no había podido ir a la entrevista y que lo haría este martes: “Ya hubo un comunicado oficial de Lule Menem y ya estuve en América ayer a la mañana. Por problemas de agenda no pude estar anoche en lo de Majul. Hoy sí estaré ahí a partir de las 20hs calculo. Saludos”.

Martín Menem desmintiendo tener una relación con Praetor del León

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El inconveniente es que el mensaje decía lo mismo que Menem había tratado de explicar desde su cuenta oficial, lo que provocó fuertes rumores de que el riojano usaba una identidad “falsa” para defenderse de los ataques que recibía. Como el escándalo mediático no paraba de crecer, el presidente de la Cámara de Diputados salió, horas antes de su entrevista con Majul, a intentar aclarar la situación desde su perfil oficial: “No tengo nada que ver con esta cuenta. Dejen de montarse en cada operación berreta por favor. Gracias”.

Los polémicos mensajes de @PraetorLeon que muchos asignaban a Martín Menem

El perfil @PraetorLeon venía publicando serios cuestionamientos contra Santiago Caputo, el asesor más cercano a Javier Milei, con frases como “El problema lo tiene el infante que se hizo la cirugía estética. Ése es el traidor. El acomplejado. El bulineado de chico que ligó de grande y se marea”.

En otro tuit, el cibernauta redobló la apuesta: “Pregunta abierta para las ‘nenas del cielo’: ¿por qué en vez de lagrimear renuncias no salen a respaldar? ¿Le tienen miedo al de la cirugía?”.

Todo lo ocurrido convirtió el nombre de "Martín Menem" en tendencia en X Argentina, porque lo acusaron de haber “respondido desde su cuenta fake”.

El mensaje de Praetor del León que generó la polémica sobre Martín Menem

Otro detalle que llamó mucho la atención es que, el 3 de febrero de 2025, @PraetorLeon subió una foto en la que aparecían Martín Menem, Lisandro Catalán (vicejefe de Gabinete del Interior), Eduardo “Lule” Menem (subsecretario de Gestión Institucional), y Karina Milei (secretaria general de la Presidencia), acompañada por la leyenda: “Reunión de jefes. Karina Milei está dándolo todo para sacar el país adelante, no hay un solo día que no esté proyectando nuestro futuro. ¡Ave Karina!”.

El detalle que muchos cibernautas notaron es que la hermana de Milei seguía esta cuenta de X, lo que potenció la idea de que Martín Menem era quien realmente la usaba, aunque luego lo negara públicamente.

HM