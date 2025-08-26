Javier Milei compartió la defensa de la Suizo Argentina por el escándalo de ANDIS

El presidente Javier Milei compartio un comunicado de la droguería Suizo Argentina, donde la empresa se defienede los señalamientos en el escándalo de las coimas en ANDIS.

La empresa sostiene en su publicación que se encuentra "a plena disposición de los organismos de contralor así como de cualquier poder del Estado" y manifestó su "pleno convencimiento de haber actuado con total apego a las normas y leyes vigentes".

En desarrollo...

LT