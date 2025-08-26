La hermana del Presidente y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quedó directamente envuelta en el escándalo por presuntas coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), por acusaciones que sostienen que se habría quedado con un 3% de los medicamentos con descuentos de la Droguería Suizo Argentina.

Como consecuencia de las graves acusaciones, el nombre de la hermana de Javier Milei se volvió el foco tanto de críticas como de burlas y memes en redes sociales, convirtiéndola en una tendencia, particularmente de la plataforma X, y foco de una gran cantidad de mensajes humorísticos e irónicos.

La denuncia contra la funcionaria libertaria comenzó a partir de una grabación que se viralizó, la cual sería de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, en la que se la acusa de aceptar coimas por un determinad porcentaje, en este caso el 3% con el que comenzaron las burlas en redes sociales.

Reapareció Karina Milei y aseguró: “Vinimos para que no nos roben más”

"Lule (Menem) lo que está haciendo es que está choreando de una manera…Él (Javier Milei) no está metido, pero es toda gente de él. Yo hablé con el presidente. (Le dije) ‘Javi, está pasando esto, esto y esto’. Sabés que tu hermana está choreando. No te podés hacer el boludo conmigo", se escucha en uno de los fragmentos.

En otra grabación, se añade: "Hay medicamentos con descuento, entonces la droguería los consigue más barato y les da rentabilidad mayor. Y hay medicamentos que no tienen descuentos, entonces la rentabilidad es menos. ¿Qué hace ‘la Suizo’? Todos los que tienen descuentos van para ellos".

"A Karina le debe llegar el 3%. Si es el 5% y el 1% se va en la operatoria, 1% es para mí y vos Karina te llevas el 3%. Seguidamente deben hacer así. Llega a haber algún quilombo y a mí no me cuidan, yo esto se lo dije al presidente…a la primera que se van a llevar presa es a Karina", habría añadido el exfuncionario.

El abogado Alejandro Díaz Pascual denunció judicialmente la situación y habló de "hechos de corrupción relacionados a la contratación millonaria realizada con omisión de los procedimientos legales", apuntando contra la Droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker y vinculada con los primos Martín y "Lule" Menem.

Por su parte, Karina Milei reapareció en medio del escándalo en un acto público este sábado en La Matanza. Lejos de referirse al caso, dio un mensaje proselitista y aseguró: "Vinimos para que no nos roben más".

